Бразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat

Бразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat

Бразильский производитель стали, компания Gerdau завершил приобретение Siderurgica Latino Americana Silat, производителя сортового проката, расположенного в  Каукае в штате Сеара на северо-востоке Бразилии, после получения одобрения антимонопольного регулятора Cade. Silat имеет мощности по выпуску 600 тыс.  тонн в год сортового проката, в основном арматуры и катанки.

Gerdau впервые достигла договоренности в ноябре 2019 года о покупке 96,4% акций компании у испанской Hierros Anon за 111 млн долл. Несмотря на то что мощность проката составляет 600 тыс. тонн в год, в последнее время Silat производил максимум более 100 тыс. тонн в год.

Gerdau владеет сталелитейным заводом в 20 км от Silat, производительностью 160 тыс. тонн в год.

МинПром по материалам steelguru

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