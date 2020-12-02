Бразильская Gerdau завершает приобретение компании Silat

Бразильский производитель стали, компания Gerdau завершил приобретение Siderurgica Latino Americana Silat, производителя сортового проката, расположенного в Каукае в штате Сеара на северо-востоке Бразилии , после получения одобрения антимонопольного регулятора Cade. Silat имеет мощности по выпуску 600 тыс. тонн в год сортового проката, в основном арматуры и катанки.



Gerdau впервые достигла договоренности в ноябре 2019 года о покупке 96,4% акций компании у испанской Hierros Anon за 111 млн долл. Несмотря на то что мощность проката составляет 600 тыс. тонн в год, в последнее время Silat производил максимум более 100 тыс. тонн в год.



Gerdau владеет сталелитейным заводом в 20 км от Silat, производительностью 160 тыс. тонн в год.



