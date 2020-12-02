Поставки СПГ на терминалы Европы снизились на 39%

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) на терминалы Европы в ноябре 2020 года снизились на 39% в годовом выражении, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.



Поставки СПГ за ноябрь 2020 года (6,704 млрд куб. м) смогли также подрасти на 12% по отношению к уровню октября (5,97 млрд куб. м) - минимального значения за последние два года. При этом ранее в сентябре по отношению к августу, а потом в октябре к сентябрю поставки снижались вопреки сезонному тренду роста потребления.



Импорт СПГ в годовом выражении в ноябре сократили абсолютно все европейские страны-владельцы приемных терминалов. И даже такие борцы за независимость от газа "Газпрома" за счет СПГ, как Литва (-34%) и Польша (-3,6%).



США в ноябре поставили на Северо-Запад континентальной Европы уже 5 танкеров (по 2 в Голландию и Бельгию и 1 во Францию), тогда как в октябре было 4 (3 в Нидерланды и 1 во Францию), свидетельствуют данные мониторинга Bloomberg.



В Великобританию хлынул поток СПГ из США : 10 танкеров в ноябре; в октябре и ранее поставок не было. При этом Катар, некогда бывший практически монополистом в поставках СПГ в Великобританию, почти ушел как с рынка северо-западной континентальной Европы, так и Великобритании - в ноябре эти сегменты рынка получили всего по одному катарскому танкеру.



По мере преодоления мировой экономикой пандемического кризиса азиатский рынок возвращает себе звание главного магнита для свободных объемов СПГ, обеспечивая солидную премию к другим рынкам. К примеру, форвардные котировки на январь 2021 года по азиатскому спотовому индексу на СПГ JKM (248 долл. за тысячу кубометров) превышают котировки голландской площадки TTF (190 долл.) на 40%.



