Канадская First Quantum будет разрабатывать медное месторождение в Аргентине

Канадская First Quantum будет разрабатывать медное месторождение в Аргентине

Канадская горнодобывающая компания First Quantum опубликовала окончательные данные разведки медного месторождения Taca Taca на северо-западе Аргентины.
Как сообщает компания, оно содержит 7,7 млн т меди, более 5 млн унций золота и 210 тыс. т молибдена. Таким образом, резервы First Quantum достигли 29 млн т меди, это пятый по величине показатель в мире.

Компания разработала проект строительства на Taca Taca крупного ГОКа, рассчитанного на переработку до 60 млн т руды в год. При этом First Quantum собирается использовать там технические решения, уже опробованные и оправдавшие себя на ее действующих предприятиях Sentinel в Замбии и Cobre Panama в Панаме.

В то же время, компания сообщает, что принятие окончательного инвестиционного решения по Taca Taca ожидается не ранее 2023-2024 гг. Одной из основных проблем является энергоснабжение производственного комплекса. First Quantum рассчитывает получать энергию только из возобновляемых источников или из их комбинации с природным газом.

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