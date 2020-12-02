В Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед Нафтогазом

В Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед Нафтогазом

Министерство развития общин и территорий предлагает провести реструктуризацию долгов предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потребленный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на срок 5 лет под гарантии местных властей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам заседания рабочей группы по проработке вопросов функционирования предприятий теплоэнергетики в условиях действия рынка природного газа.

Минрегион отмечает, что соответствующий законопроект о реструктуризации долгов предприятий ТКЭ для перехода на рыночные условия закупки газа уже разработан.

По данным министерства, сейчас долги предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" достигают 35 млрд грн. Для сравнения, почти такую ??же сумму составляет общий объем потребленного газа всеми предприятиями ТКЭ в прошлом году. При этом предприятия ТКЭ потребляют 25% всех поставок НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, согласно действующему механизму специальных обязательств на рынке природного газа сейчас предприятия теплоснабжения закупают природный газ для производства тепловой энергии у НАК "Нафтогаз Украины". Однако уже с 1 мая следующего года, согласно Меморандуму с МВФ, поставщики тепла должны начать работать с поставщиками природного газа исключительно на рыночных условиях.

При этом, если предприятие теплокоммунэнерго имеет долги перед поставщиком газа, то оно не может его изменить.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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