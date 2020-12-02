Броварской горсовет передал под кладбище более 21 га

Специализированное коммунальное предприятие (СКП) “Броварская ритуальная служба” получило под создание кладбища 21,6772 га земли. Это кладбище станет третьим в Броварах.

Об этом KV стало известно из решения № 2038-87-07 Броварского горсовета от 26 ноября с.г.

На внеочередной сессии горсовета было принято решение дать согласие СКП “Броварская ритуальная служба” на разделение земельного участка площадью 21,6772 га на ул. Перронной 24 (кадастровый номер 3210600000:01:058:003) – под создание городского кладбища.

Контроль за выполнением решения было возложено на заместителя мэра Броваров Александра Резника. Мэром Броваров с 2010 года является Игорь Сапожко.

Отметим, в Броварах работают два кладбища: на ул. Олега Оникиенко,136, и по ул. Ярослава Мудрого.