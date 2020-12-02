Броварской горсовет передал под кладбище более 21 га
Специализированное коммунальное предприятие (СКП) “Броварская ритуальная служба” получило под создание кладбища 21,6772 га земли. Это кладбище станет третьим в Броварах.
Об этом
На внеочередной сессии горсовета было принято решение дать согласие СКП “Броварская ритуальная служба” на разделение земельного участка площадью 21,6772 га на ул. Перронной 24 (кадастровый номер 3210600000:01:058:003) – под создание городского кладбища.
Контроль за выполнением решения было возложено на
Отметим, в Броварах работают два кладбища: на ул. Олега Оникиенко,136, и по ул. Ярослава Мудрого.
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