Профсоюз просит правительство погасить 1,2 миллиарда долга по зарплатам шахтерам

В Профсоюзе заявили, что если в течение текущей недели не будет осуществлена полная выплата заработной платы шахтерам, тогда в разных формах проявления состоятся акции неповиновения.

Лидер Укруглепрофсоюза Виктор Турманов просит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на этой неделе погасить 1,2 млрд грн долга по заработной плате шахтерам.

Обращение опубликовала пресс-служба Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

"Уважаемый Денис Анатольевич! 28 ноября вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 17.11.2020 № 1006-IX, которым, в частности, предусмотрено увеличение бюджетных расходов спецфонда по Программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" в сумме 1,4 млрд гривен. Указанные средства должны быть непосредственно направлены на выплату в 2020 году заработной платы шахтерам, долги по которой в настоящее время составляют 1,2 млрд гривен", - говорится в обращении.

Турманов отметил, что если в течение текущей неделе не будет осуществлена полная выплата заработной платы шахтерам, тогда в разных формах проявления состоятся акции неповиновения.

"Убедительно просим Вас, уважаемый Денис Анатольевич, направив необходимые поручения соответствующим руководителям министерств и ведомств, осуществить личный тщательный контроль за всем последующим процессом по выплате в течение этой недели заработной платы шахтерам", - призвал глава профсоюза горняков.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Кабмин намерен выделить на зарплаты шахтерам еще 1,4 млрд гривен до 2021 года. Летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность, но с сентября она снова начала возникать.

Минэнерго уже завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета. Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ОАО Центрэнерго и являющиеся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности. В рамках подготовки Концепции Минэнерго изучает опыт Германии по трансформации угольных моногородов в современные инновационные центры.

Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта «Великомостовская», расположенная на западе страны, в городе Червоноград, и которая потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта «5/6», которая расположена на востоке в городе Мирноград, и имеет потенциал технологического кластера .