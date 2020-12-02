ОЭСР предрекает мировому ВВП в 2021 году новое падение

ОЭСР предрекает мировому ВВП в 2021 году новое падение

Перспективы выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, улучшились благодаря воодушевляющим новостям о прогрессе в разработке эффективных вакцин, однако краткосрочный экономический фон остается крайне неопределенным, говорится в полугодовом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Economic Outlook; в документе также ухудшен прогноз роста мирового ВВП на 2021 год.

"Новые вспышки коронавируса во многих странах и введенные в связи с этим карантинные меры сдержали темпы восстановления мировой экономики после резкого спада в первом полугодии 2020 года и, вероятно, в ближайшей перспективе приведут к снижению ВВП государств, особенно многих стран Европы", - отмечают эксперты организации.

Такая ситуация, как ожидается, будет сохраняться еще некоторое время, пока массовая вакцинация не будет развернута по всему миру.

ОЭСР ожидает постепенного, но неравномерного восстановления мировой экономики в 2021-2022 гг., исходя из того, что вторая волна коронавируса будет взята под контроль, а вакцины станут широко доступны в следующие два года.

"После существенного падения - на 4,2% - в 2020 году, мировой ВВП увеличится примерно на 4,25% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. В целом, к концу 2021 года объем глобальной экономики вернется к докризисному уровню благодаря мощному подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно различаться", - отмечают в ОЭСР.

В промежуточном прогнозе, опубликованном ОЭСР в сентябре, предполагалось, что мировой ВВП снизится на 4,5% в текущем году и вырастет на 5% в 2021 году.

"Во многих странах объем ВВП, вероятно, будет примерно на 5% ниже докризисных ожиданий в 2022 году, что повышает риск существенных долгосрочных последствий пандемии. Страны и регионы с эффективными системами тестирования, отслеживания заболеваемости и изоляции заболевших, будут показывать довольно хорошие результаты, однако их рост будет сдерживаться общей слабостью глобального спроса, - отмечают в ОЭСР. - В такой ситуации снижение безработицы будет лишь постепенным, и у компаний будет меньше стимулов для инвестиций. Наличие существенного объема неиспользуемых ресурсов будет ограничивать рост зарплат и, соответственно, инфляцию".

Прогноз для мировой экономики мог бы быть более благоприятным в случае более быстрого прогресса в разработке и распространении вакцин, отмечают в ОЭСР. При этом, по их мнению, экономический рост может быть более слабым, чем ожидается, в случае усиления второй волны пандемии коронавируса, а также в случае возникновения дополнительных препятствий для распространения вакцин.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
S&P и IHS Markit проведут крупнейшее в 2020 году слияние на $44 миллиардаS&P и IHS Markit проведут крупнейшее в 2020 году слияние на $44 миллиарда
РоSSийский "Газпром" получил 218 млрд руб. убытков против 1 трлн прибыли в прошлом годуРоSSийский "Газпром" получил 218 млрд руб. убытков против 1 трлн прибыли в прошлом году
Ассоциация воздушного транспорта спрогнозировала убытки авиакомпаний на 2021 годАссоциация воздушного транспорта спрогнозировала убытки авиакомпаний на 2021 год
В Офисе президента спрогнозировали падение экономики Украины из-за COVID-19В Офисе президента спрогнозировали падение экономики Украины из-за COVID-19
Падение биткоина возможно до $14 тысяч — Амстердамская фондовая биржаПадение биткоина возможно до $14 тысяч — Амстердамская фондовая биржа
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Проект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава МинсоцполитикиПроект бюджета-2021 не предусматривает сокращения социальных выплат - глава Минсоцполитики
В Минфине рассказали, как МВФ заставил правительство сократить дефицит бюджета-2021В Минфине рассказали, как МВФ заставил правительство сократить дефицит бюджета-2021
В 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 летВ 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 лет
Минфин и МВФ договорились об уменьшении дефицита бюджета-2021 до 5,3%Минфин и МВФ договорились об уменьшении дефицита бюджета-2021 до 5,3%
Последние новости
Подгружаем последние новости