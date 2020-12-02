Рада приняла компромиссный законопроект об отсрочке кассовых аппаратов для некоторых ФЛП

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом компромиссный законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

За соответствующий проект закона №4439-д в целом проголосовали 319 нардепов.

Законопроект не является таким, который удовлетворит полностью митингующих, рассказал заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк. Законопроект включает предложения из президентского документа. Железняк рассказал, что документ предлагает:

отсрочить введение кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для ФЛП из нерисковых групп

отменить кэшбек

все лимиты привязать к минимальной зарплате

изменить перечень рисковых групп (исключить онлайн-торговли, текстиль, рестораны и гостиницы, секондхенд, туроператоров, дистанционные услуги).

отменить четыре штрафа, в частности, за несоответствие наличности в кассе.

По словам нардепа Богдана Кицака, введение кассовых аппаратов не откладывают для продаж ювелирных изделий, электроники, медпрепаратов и оборудования.

В доработанном проекте закона со всеми правками, которые есть в распоряжении LB.ua, "упрощенцев" отнесли к трем категориям. К первой группе ФЛП относят тех, кто не использует труд наемных лиц, осуществляет исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и/или осуществляет хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению, и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Ко второй - предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и/или населению, по производству и/или продаже товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года они соответствуют совокупности следующих критериев :

не используют труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;

объем дохода не превышает 834 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Третья группа - физические лица - предприниматели, не использующие труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, не ограничено, и юридические лица - субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, у которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1 167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП за исключением рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

17 ноября произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые вышли на акцию протеста к зданию парламента. Сначала протестующие не давали депутатам зайти в парламент, из-за чего правоохранителям пришлось делать для них специальный коридор. Протестующие выступали против введения кассовых аппаратов для всех групп ФЛП, а не только для тех, чья деятельность не считается рисковой. Рисковыми являются сети электроники, аптеки, продажи в интернете, автозапчасти и ювелирные изделия.

4 ноября в Верховной Раде Украины не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, который переносит на год применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

Президент Владимир Зеленский предлагал в своем законопроекте определять предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения. Отсрочка в его предложениях касалась только 2-4 групп ФЛП.

1 декабря состоялось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. В 12:00 профильный комитет собрался для разработки дополнительного законопроекта об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.