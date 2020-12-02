Остаток средств в казне правительства за месяц вырос на 30%

По состоянию на 1 декабря 2020 остаток средств на Едином казначейском счете составляет 19,753 млрд грн, что на 30,4% или на 4,6 млрд грн больше показателя на 1 ноября (15,146 млрд грн). Об этом говорится в сообщении Госказначейства.

Остаток средств в казне правительства за месяц вырос на 30%
Фото: mind.ua

Предыдущие показатели

В октябре остаток средств на ЕКС сократился на 29% с 21,275 млрд грн по состоянию на 1 октября.

В сентябре остаток средств на ЕКС упал более чем вдвое с 45,657 млрд грн по состоянию на 1 сентября.

Ранее сообщалось

  • Остаток средств на ЕКС бюджета вырос почти вдвое в течение мая. По состоянию на 1 июня составляет 32,49 миллиарда гривен.
  • Остаток средств на ЕКС в июне увеличился на 84,3% в 2,3 раза — с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).
  • В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.
  • В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого она осуществляет расчеты за своими расходами в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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