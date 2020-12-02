Нацбанк вводит в обращение две памятные монеты

5-гривневая монета посвящена городу Славянск, 10-гривневая - Самойлу Величко.

С 1 декабря 2020 года Национальный банк Украины вводит в обращение две памятные монеты.

5-гривневая монета "Город Славянск" вышла в серии Древние города Украины. 10-гривневая "Самойло Величко" - в серии Герои казацкой эпохи, информирует пресс-служба НБУ.

5-гривневая памятная монета "Город Славянск", посвященная городу, расположенному на реке Казенный Торец, у Торских соляных озер.

Фото: bank.gov.ua

"Развитие города исторически связано с солевым промыслом - добычей соли и лечением пациентов соленой водой и целебными грязями. Современный город Славянск является одним из символов в украинской борьбе за возвращение оккупированных территорий, утраченных вследствие роSSийской агрессии 2014 года", - отметили в Нацбанке.

Монета выпущена тиражом 35 тыс. штук.

10-гривневая монета "Самойло Величко". Она посвящена казацкому летописцу, автору фундаментального исторического трактата, освещающего события украинской истории середины XVII - начала XVIII в. Самойло Величко творчески и критически использовал много национальных и иностранных исторических источников, дал глубокое объяснение событиям и фактам казацкой истории.

Монета выпущена тиражом 3 тыс. штук.

Фото: bank.gov.ua

Ранее сообщалось, что НБУ запускает в обращение 10-гривневую памятную монету в честь пограничников.

Также в ноябре Нацбанк выпустил сувенирную банкноту в честь космонавта Каденюка. Это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном.

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