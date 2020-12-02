США за 13 лет вложили $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

В Посольстве США отметили, что эти инвестиции укрепили систему здравоохранения Украины для противостояния ВИЧ и другим вызовам здоровью даже во времена трудностей.

США за 13 лет вложили $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине
Фото: bez-zavisimosti.ru

США за 13 лет вложили $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине.

Об этом сообщили в Посольстве США в Украине.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы выражаем свою поддержку тем, кто работает над остановкой распространения эпидемии, и мы поддерживаем своевременное тестирование и лечение, что позволяет людям с ВИЧ жить полноценной жизнью", - говорится в сообщении.

В Посольстве США отметили, что эти инвестиции укрепили систему здравоохранения Украины для противостояния ВИЧ и другим вызовам здоровью даже во времена трудностей.

Напомним, в июне 2019 года Министерство здравоохранения утвердило новый протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. С этого момента все люди с ВИЧ, независимо от количества вируса в крови, имеют право пожизненно получать бесплатное лечение.

Новый протокол предусматривает диагностирование ВИЧ только 2 быстрыми тестами различных производителей. Эта норма позволяет поставить человека на учет быстрее и, соответственно, быстрее начать лечение ВИЧ-инфекции.

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