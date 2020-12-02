НБУ перенес сроки подачи банками планов восстановления деятельности

Национальный банк отложил для банков конечный срок подачи планов восстановления деятельности до 1 марта 2021 года. Об этом говорится в сообщении регулятора.

НБУ перенес сроки подачи банками планов восстановления деятельности
Фото: flickr.com

Что изменилось

Ранее этот срок был установлен для системно важных банков — до 1 декабря 2020 года и для банков, которые не являются системно важными — до 20 декабря 2020 года.

Предоставление банками первых планов восстановления деятельности в НБУ будет осуществляться в тестовом режиме.

Предыстория

В июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков Украины и банковских групп.

«Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса», — констатирует регулятор.

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