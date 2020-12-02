Правительство Италии одобрило очередной пакет стимулов на 8 миллиардов евро

Правительство Италии утвердило четвертый пакет стимулов для поддержки предприятий, которые продолжают страдать от карантинных ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии covid-19. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Италии одобрило очередной пакет стимулов на 8 миллиардов евро
Фото: rbc.ru

Что предусмотрено

Третья по величине экономика еврозоны продолжает страдать от форс-мажора в связи с пандемией.

Обремененная одним из крупнейших долгов в мире, Италия значительной мере полагается на поддержку Европейского центрального банка (ЕЦБ) в торговле государственными облигациями. Кстати, финансовый регулятор в течение нескольких месяцев скупал долги Италии с целью облегчить бремя на финансы страны.

В этом месяце парламент Италии поддержал просьбу правительства увеличить дефицит бюджета страны на 8 млрд евро для финансирования дополнительных мероприятий по поддержке общества и бизнеса.

Bloomberg Economics оценивает, что экономика Италии сократится на 1,8% за последние три месяца года, если нынешние ограничения не изменятся.

Новые меры удлиняют период отсрочки налогов для компаний и предоставления финансовой поддержки работникам сферы туризма и искусства, наиболее пострадавших от коронакризиса.

Как поддерживают бизнес в других странах

Франция будет платить в целом 1,6 млрд евро в месяц в качестве компенсации закрытому из-за локдауна бизнесу. Закрытые компании будут получать до 10 тыс. евро в месяц или 20% от их доходов за то же время в прошлом году в пределах до 100 тыс. евро. Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает Reuters. «Эта схема будет действовать до тех пор, пока действуют карантинные мероприятия. Это касается 200 тыс. компаний», — подчеркнул Ле Мэр.

В Германии бундестаг принял еще в начале кризиса сразу ряд социальных пакетов по поддержке предприятий и граждан в период пандемии на общую сумму более 750 млрд евро, сообщает Deutsche Welle. Для помощи малому бизнесу и гражданам будет выделено 156 млрд евро, которые предусматривают, среди прочего, сокращение налоговых поступлений в 33,5 млрд евро из-за налоговых каникул. 50 млрд евро из этих денег будет выделено на поддержку самозанятых граждан, а также малых предприятий. Однако Германия и до этого была частично подготовлена ??к подобному форс-мажору в экономике. Одна из таких программ — Kurzarbeit. Она покрывает работодателю 60% заработной платы или 67% — для работников с детьми.

Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Исландия, несмотря на сильную экономику, также страдают из-за стремительного роста безработицы. С общим населением около 27 млн ??человек в Северном регионе 580 тыс. работников были отправлены в отпуск за свой счет, многие из них не получали зарплату. Еще около 80 тыс. были уволены, сообщает Bloomberg. Чтобы предотвратить сокращение рабочих мест во время стихийных бедствий, правительства стран Северной Европы пытаются оказать помощь, выплачивая субсидии размером до 75% от заработной платы.

Правительство Великобритании ослабляет законодательство о банкротстве, чтобы позволить предприятиям, которые не могут погасить долги из-за падения экономики на фоне карантина, могли продолжать деятельность. Бизнес-секретарь Великобритании Алок Шарма заявил, что изменения позволят британским компаниям-должникам получать и осуществлять поставки. Также будет введено положение, которое временно устраняет персональную ответственность директоров компании во время пандемии. Также в Соединенном Королевстве учетная ставка была снижена в 3 раза — с 0,75% до 0,25%.

Для предотвращения экономических рисков в Гонконге был создан Фонд предотвращения эпидемий. Субсидии из Фонда направляются на защиту работников — выплаты зарплат и субсидий. Правительство объявило о своем пакете первой помощи, связанной с пандемией, сразу в начале коронакризиса, чтобы предприятия и частные лица понимали стимулирующие меры правительства.

США выделили $2 трлн, которые будут потрачены на выплаты американским гражданам и бизнесу, чтобы предотвратить экономические последствия и дать толчок для развития бизнеса. Этот закон стал самым «щедрым» за всю историю США. Осуществлены единовременные выплаты по $1200 для всех лиц, чей годовой доход составляет до $75 тыс. Также выплаты получили и те, чей доход составляет от $75 тыс. до $99 тыс. в год, но чем выше доход — тем меньше будет выплата. $377 млрд выделено как помощь малому бизнесу.

Некоторые крупнейшие кредиторы США пообещали предоставить льготные периоды ипотечным заемщикам, пострадавшим от кризиса. Также законом финансируются и другие сферы общественной жизни, прежде всего медицина, на которую выделяется около $300 млрд.

Целевые правительственные меры по поддержке малых и средних предприятий в ответ на пандемию covid-19

Cтрана Поддержка занятости Гранты Кредити / гарантии по кредитам Кредитные каникулы Налоговые меры / каникулы Компенсация отдельных расходов Бизнес-консультации Другие меры
Австралия + + + + + - - +
Австрия - + - - - - - +
Албания + - - + - - - -
Аргентина + - + - + + - -
Бельгия + + + - + - - +
Болгария + + - + - - -
Босния и Герцеговина + - - - - - - -
Бразилия + - + + + - - -
Великобритания + + + - + + - -
Армения + + + + + - - -
Греция + + - - + + + -
Грузия - - - + - - - -
Эстония + - + - - - - -
Израиль + + - - - - +
Индия + - + + + - - -
Ирландия + - + - + - + -
Исландия + - - - + - - -
Испания + - + - + + - -
Италия + + - + + - - -
Казахстан - - + - + - - -
Канада + - + + + - - -
Китай + + + + + + + +
Республика Корея + + + + + + +
Латвия + - + + + - + -
Литва + - + + - - -
Македония + - - - - - - -
Малайзия + + + + + + + +
Молдова - - - - + - - -
Нидерланды + + + + +
Новая Зеландия + - + - + + + -
Норвегия + - + - + + - -
Польша + - + - + - - -
Португалия + - + - + + - --
РоSSия + - - + + - - -
Румыния - + + + + + - -
Сербия + - - + - - - -
Словакия + - - - + + - -
Словения + - - + + + - -
США + + + + + - + -
Таиланд + - + + + + - +
Турция + - + + + - - +
Венгрия + - + + + - - +
Украина - - + + + - - -
Филиппины + - - + - - - +
Финляндия + + + - - - + -
Франция + + + - + + + -
ФРГ + + + - + - + +
Хорватия + - + - + - - -
Чехия + + + + - - -
Чили + - + - + - - -
Швеция + - - - + + - -
Япония + + + - + - +

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