Правительство Италии одобрило очередной пакет стимулов на 8 миллиардов евро
Правительство Италии утвердило четвертый пакет стимулов для поддержки предприятий, которые продолжают страдать от карантинных ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии covid-19. Об этом
Что предусмотрено
Третья по величине экономика еврозоны продолжает страдать от форс-мажора в связи с пандемией.
Обремененная одним из крупнейших долгов в мире, Италия значительной мере полагается на поддержку Европейского центрального банка (ЕЦБ) в торговле государственными облигациями. Кстати, финансовый регулятор в течение нескольких месяцев скупал долги Италии с целью облегчить бремя на финансы страны.
В этом месяце парламент Италии поддержал просьбу правительства увеличить дефицит бюджета страны на 8 млрд евро для финансирования дополнительных мероприятий по поддержке общества и бизнеса.
Bloomberg Economics оценивает, что экономика Италии сократится на 1,8% за последние три месяца года, если нынешние ограничения не изменятся.
Новые меры удлиняют период отсрочки налогов для компаний и предоставления финансовой поддержки работникам сферы туризма и искусства, наиболее пострадавших от коронакризиса.
Как поддерживают бизнес в других странах
Франция будет платить в целом 1,6 млрд евро в месяц в качестве компенсации закрытому из-за локдауна бизнесу. Закрытые компании будут получать до 10 тыс. евро в месяц или 20% от их доходов за то же время в прошлом году в пределах до 100 тыс. евро. Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает Reuters. «Эта схема будет действовать до тех пор, пока действуют карантинные мероприятия. Это касается 200 тыс. компаний», — подчеркнул Ле Мэр.
В Германии бундестаг принял еще в начале кризиса сразу ряд социальных пакетов по поддержке предприятий и граждан в период пандемии на общую сумму более 750 млрд евро, сообщает
Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Исландия, несмотря на сильную экономику, также страдают из-за стремительного роста безработицы. С общим населением около 27 млн ??человек в Северном регионе 580 тыс. работников были отправлены в отпуск за свой счет, многие из них не получали зарплату. Еще около 80 тыс. были уволены, сообщает
Правительство Великобритании ослабляет законодательство о банкротстве, чтобы позволить предприятиям, которые не могут погасить долги из-за падения экономики на фоне карантина, могли продолжать деятельность. Бизнес-секретарь Великобритании Алок Шарма заявил, что изменения позволят британским компаниям-должникам получать и осуществлять поставки. Также будет введено положение, которое временно устраняет персональную ответственность директоров компании во время пандемии. Также в Соединенном Королевстве учетная ставка была снижена в 3 раза — с 0,75% до 0,25%.
Для предотвращения экономических рисков в Гонконге был создан Фонд предотвращения эпидемий. Субсидии из Фонда направляются на защиту работников — выплаты зарплат и субсидий. Правительство объявило о своем пакете первой помощи, связанной с пандемией, сразу в начале коронакризиса, чтобы предприятия и частные лица понимали стимулирующие меры правительства.
США выделили $2 трлн, которые будут потрачены на выплаты американским гражданам и бизнесу, чтобы предотвратить экономические последствия и дать толчок для развития бизнеса. Этот закон стал самым «щедрым» за всю историю США. Осуществлены единовременные выплаты по $1200 для всех лиц, чей годовой доход составляет до $75 тыс. Также выплаты получили и те, чей доход составляет от $75 тыс. до $99 тыс. в год, но чем выше доход — тем меньше будет выплата. $377 млрд выделено как помощь малому бизнесу.
Некоторые крупнейшие кредиторы США пообещали предоставить льготные периоды ипотечным заемщикам, пострадавшим от кризиса. Также законом финансируются и другие сферы общественной жизни, прежде всего медицина, на которую выделяется около $300 млрд.
Целевые правительственные меры по поддержке малых и средних предприятий в ответ на пандемию covid-19
|Cтрана
|Поддержка занятости
|Гранты
|Кредити / гарантии по кредитам
|Кредитные каникулы
|Налоговые меры / каникулы
|Компенсация отдельных расходов
|Бизнес-консультации
|Другие меры
|Австралия
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|Австрия
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|Албания
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|-
|-
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|-
|Аргентина
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|-
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|-
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|+
|-
|-
|Бельгия
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|-
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|-
|-
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|Болгария
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|-
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|-
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|-
|Босния и Герцеговина
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|-
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|-
|-
|-
|-
|Бразилия
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|-
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|-
|Великобритания
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|-
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|Армения
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|Греция
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|Грузия
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|Эстония
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|-
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|-
|Израиль
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|-
|-
|-
|-
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|Индия
|+
|-
|+
|+
|+
|-
|-
|-
|Ирландия
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|-
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|-
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|-
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|-
|Исландия
|+
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|Испания
|+
|-
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|-
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|+
|-
|-
|Италия
|+
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|-
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|-
|-
|-
|Казахстан
|-
|-
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|-
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|-
|-
|-
|Канада
|+
|-
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|+
|-
|-
|-
|Китай
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|+
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|+
|+
|+
|+
|Республика Корея
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|+
|Латвия
|+
|-
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|-
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|-
|Литва
|+
|-
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|-
|-
|-
|Македония
|+
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Малайзия
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|+
|+
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|+
|+
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|+
|Молдова
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|Нидерланды
|+
|+
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|+
|+
|Новая Зеландия
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|-
|+
|-
|+
|+
|+
|-
|Норвегия
|+
|-
|+
|-
|+
|+
|-
|-
|Польша
|+
|-
|+
|-
|+
|-
|-
|-
|Португалия
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|-
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|-
|+
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|-
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|РоSSия
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|-
|-
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|-
|-
|-
|Румыния
|-
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|+
|+
|+
|-
|-
|Сербия
|+
|-
|-
|+
|-
|-
|-
|-
|Словакия
|+
|-
|-
|-
|+
|+
|-
|-
|Словения
|+
|-
|-
|+
|+
|+
|-
|-
|США
|+
|+
|+
|+
|+
|-
|+
|-
|Таиланд
|+
|-
|+
|+
|+
|+
|-
|+
|Турция
|+
|-
|+
|+
|+
|-
|-
|+
|Венгрия
|+
|-
|+
|+
|+
|-
|-
|+
|Украина
|-
|-
|+
|+
|+
|-
|-
|-
|Филиппины
|+
|-
|-
|+
|-
|-
|-
|+
|Финляндия
|+
|+
|+
|-
|-
|-
|+
|-
|Франция
|+
|+
|+
|-
|+
|+
|+
|-
|ФРГ
|+
|+
|+
|-
|+
|-
|+
|+
|Хорватия
|+
|-
|+
|-
|+
|-
|-
|-
|Чехия
|+
|+
|+
|+
|-
|-
|-
|Чили
|+
|-
|+
|-
|+
|-
|-
|-
|Швеция
|+
|-
|-
|-
|+
|+
|-
|-
|Япония
|+
|+
|+
|-
|+
|-
|+
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