Правительство Италии одобрило очередной пакет стимулов на 8 миллиардов евро

Правительство Италии утвердило четвертый пакет стимулов для поддержки предприятий, которые продолжают страдать от карантинных ограничительных мер, введенных в стране из-за пандемии covid-19. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что предусмотрено

Третья по величине экономика еврозоны продолжает страдать от форс-мажора в связи с пандемией.

Обремененная одним из крупнейших долгов в мире, Италия значительной мере полагается на поддержку Европейского центрального банка (ЕЦБ) в торговле государственными облигациями. Кстати, финансовый регулятор в течение нескольких месяцев скупал долги Италии с целью облегчить бремя на финансы страны.

В этом месяце парламент Италии поддержал просьбу правительства увеличить дефицит бюджета страны на 8 млрд евро для финансирования дополнительных мероприятий по поддержке общества и бизнеса.

Bloomberg Economics оценивает, что экономика Италии сократится на 1,8% за последние три месяца года, если нынешние ограничения не изменятся.

Новые меры удлиняют период отсрочки налогов для компаний и предоставления финансовой поддержки работникам сферы туризма и искусства, наиболее пострадавших от коронакризиса.

Как поддерживают бизнес в других странах

Франция будет платить в целом 1,6 млрд евро в месяц в качестве компенсации закрытому из-за локдауна бизнесу. Закрытые компании будут получать до 10 тыс. евро в месяц или 20% от их доходов за то же время в прошлом году в пределах до 100 тыс. евро. Об этом заявил министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр, передает Reuters. «Эта схема будет действовать до тех пор, пока действуют карантинные мероприятия. Это касается 200 тыс. компаний», — подчеркнул Ле Мэр.

В Германии бундестаг принял еще в начале кризиса сразу ряд социальных пакетов по поддержке предприятий и граждан в период пандемии на общую сумму более 750 млрд евро, сообщает Deutsche Welle . Для помощи малому бизнесу и гражданам будет выделено 156 млрд евро, которые предусматривают, среди прочего, сокращение налоговых поступлений в 33,5 млрд евро из-за налоговых каникул. 50 млрд евро из этих денег будет выделено на поддержку самозанятых граждан, а также малых предприятий. Однако Германия и до этого была частично подготовлена ??к подобному форс-мажору в экономике. Одна из таких программ — Kurzarbeit. Она покрывает работодателю 60% заработной платы или 67% — для работников с детьми.

Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания и Исландия, несмотря на сильную экономику, также страдают из-за стремительного роста безработицы. С общим населением около 27 млн ??человек в Северном регионе 580 тыс. работников были отправлены в отпуск за свой счет, многие из них не получали зарплату. Еще около 80 тыс. были уволены, сообщает Bloomberg . Чтобы предотвратить сокращение рабочих мест во время стихийных бедствий, правительства стран Северной Европы пытаются оказать помощь, выплачивая субсидии размером до 75% от заработной платы.

Правительство Великобритании ослабляет законодательство о банкротстве, чтобы позволить предприятиям, которые не могут погасить долги из-за падения экономики на фоне карантина, могли продолжать деятельность. Бизнес-секретарь Великобритании Алок Шарма заявил, что изменения позволят британским компаниям-должникам получать и осуществлять поставки. Также будет введено положение, которое временно устраняет персональную ответственность директоров компании во время пандемии. Также в Соединенном Королевстве учетная ставка была снижена в 3 раза — с 0,75% до 0,25%.

Для предотвращения экономических рисков в Гонконге был создан Фонд предотвращения эпидемий. Субсидии из Фонда направляются на защиту работников — выплаты зарплат и субсидий. Правительство объявило о своем пакете первой помощи, связанной с пандемией, сразу в начале коронакризиса, чтобы предприятия и частные лица понимали стимулирующие меры правительства.

США выделили $2 трлн, которые будут потрачены на выплаты американским гражданам и бизнесу, чтобы предотвратить экономические последствия и дать толчок для развития бизнеса. Этот закон стал самым «щедрым» за всю историю США . Осуществлены единовременные выплаты по $1200 для всех лиц, чей годовой доход составляет до $75 тыс. Также выплаты получили и те, чей доход составляет от $75 тыс. до $99 тыс. в год, но чем выше доход — тем меньше будет выплата. $377 млрд выделено как помощь малому бизнесу.

Некоторые крупнейшие кредиторы США пообещали предоставить льготные периоды ипотечным заемщикам, пострадавшим от кризиса. Также законом финансируются и другие сферы общественной жизни, прежде всего медицина, на которую выделяется около $300 млрд.

Целевые правительственные меры по поддержке малых и средних предприятий в ответ на пандемию covid-19