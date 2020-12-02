НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазов

НКРЭКУ одобрила повышение тарифов для двадцати облгазов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проекты тарифов на услуги распределения природного газа на 2021 год.

Согласно данным на сайте регулятора, соответствующие решения были приняты на заседнии 25 ноября, сообщает БизнесЦензор.

В частности, НКРЭКУ решила одобрить и обнародовать на официальном вебсайте с целью получения замечаний и предложений проекты постановлений об установлении тарифов для 22 операторов газораспределительных сетей ("облгазов"), при этом тарифы для 20 из них планируется повысить.

В частности, тариф "Киевоблгаза" вырастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), "Киевгаза" – с 0,28 грн до 0,32 грн, "Одессагаза" – с 0,79 грн до 0,89 грн, "Полтавагаза" – с 1,09 грн до 2,07 грн, "Херсонгаза" – с 0,94 грн до 1,8 грн, "Луганскгаза" – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Как отмечается в проекте решения НКРЭКУ, при расчете тарифов на услуги распределения природного газа была учтена необходимость компенсации недополученной тарифной выручки облгазов за 2015 - 2019 годы, а также компенсация расходов, связанных с разницей в ценах при закупке в 2015 - 2019 годах природного газа, необходимого для обеспечения производственно-технологических потребностей.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
И.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населенияИ.о. министра энергетики намекнул на повышение тарифа на электроэнергию для населения
НСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябреНСЗУ выплатила более 2,5 млрд грн на повышение зарплат медиков в сентябре и октябре
Кабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергиюКабинет министров изменил порядок расчета тарифов на тепловую энергию
Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергиюХимзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию
Гетманцев предлагает отложить повышение минималки до 6500 гривен до декабря 2021 годаГетманцев предлагает отложить повышение минималки до 6500 гривен до декабря 2021 года
НСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябреНСЗУ перечислила более 1,3 млрд грн на повышение зарплат медикам в сентябре и октябре
Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергиюФерросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию
США хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифовСША хотят освободить поставщиков алюминия из ОАЭ и Бахрейна от ввозных тарифов
Повышение цен на электроэнергию для населения не будет. Минэнерго опровергло информациюПовышение цен на электроэнергию для населения не будет. Минэнерго опровергло информацию
АМКР просит Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 годаАМКР просит Геруса инициировать мораторий на повышение тарифов на э/энергию до конца 2021 года
Последние новости
Подгружаем последние новости