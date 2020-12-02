В Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового проката

В Киргизии строят мини-завод по выпуску арматуры и сортового проката

На территории Чуйской области реализуется проект по созданию предприятия, специализацией которого станет производство и переработка основных металлов и готовых металлических изделий.

Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, сообщает пресс-служба правительства Кыргызской республики.

Завод "Металл-Кен" расположен в городе Каинды. Имеет полный производственный цикл. Проектная мощность металлургического предприятия - более 0,2 млн. тонн арматуры и сортового проката в год.

Штатная численность завода - порядка 500 человек. Сумма инвестиций - $50 млн.


МинПром по материалам МеталлСервис

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