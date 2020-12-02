КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен
Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) на 130 млн гривен заказал поставку препаратов для онкологических больных. Лекарства должны поставить в медучреждения столицы до конца 2020 года.
Как стало известно
Договора заключены с 4 подрядчиками (ООО “АТ-Фарма”, ООО “БаДМ”, ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”, ООО “Диатом”) на поставку 6 наименований препаратов: Абиратерон, Гефитиниб, Иринотекан, Кальциумфолинат, Пембролизумаб и Пертузумаб.
Поставка лекарств будет осуществляться на протяжении 2020 года по письменной заявке заказчика в учреждения здравоохранения Киева (перечня медучреждений в тендерной документации нет).
|
Наименование товара
|
Количество
|
Стоимость
|
Поставщик
|
1.
|
Абиратерон (Abiraterone), 500 мг, таблетки
|
48720 шт.
|
ООО “АТ-Фарма” (*)
|
2.
|
Гефитиниб (Gefitinib), 250 мг, таблетки
|
18000 шт.
|
ООО “БаДМ” (**)
|
3.
|
Иринотекан (Irinotecan), 500 мг, концентрат для инфузий
|
590 флаконов
|
СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” (***)
|
4.
|
Кальциум фолинат (Calcium folinate), 200 мг, концентрат для инфузий
|
1523 флаконов
|
ООО “АТ-Фарма”
|
5.
|
Пембролизумаб (Pembrolizumab), 100 мг, концентрат для инфузий
|
1088 флаконов
|
ООО “Диатом” (****)
|
6.
|
Пертузумаб (Pertuzumab), 420 мг/14 мл, концентрат для инфузий
|
100 флаконов
|
ООО “Диатом”
Напомним, в сентябре 2020 года Департамент здравоохранения КГГА закупил 10 наименований лекарственных препаратов для онкогематологических больных на 120 млн гривен. Поставлять их в медучреждения также должны осуществлять до конца 2020 года.
Согласно данным аналитической системы
По итогам участия в публичных закупках ООО “АТ-Фарма” заключило 438 договоров на 380,4 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Департамент здравоохранения КГГА (
ООО
ООО “БаДМ”
По итогам участия в публичных закупках ООО “БаДМ”
СП в форме ООО
СП
По итогам участия в публичных закупках СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”
ООО
По итогам участия в публичных закупках ООО “Диатом”
Департамент здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года возглавляет Валентина Гинзбург.
Работу указанного департамента курирует первый заместитель главы КГГА. Эту должность занимает Николай Поворозник, который в апреле 2020 года был отстранен от выполнения своих обязанностей в связи с расследованием дела о получении взятки. С 21 апреля 2020 года функции первого зампредседателя КГГА временно исполняет Валентин Мондриевский.
* ТОВ “АТ-Фарма” (код ЄДРПОУ: 42210926)
** ТОВ “БаДМ” (код ЄДРПОУ: 31816235)
*** СП в формі ТОВ “Оптіма-Фарм ЛТД” (код ЄДРПОУ: 21642228)
**** ТОВ “Діатом” (код ЄДРПОУ: 38737616)
Фото: