КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен

КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен

Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) на 130 млн гривен заказал поставку препаратов для онкологических больных. Лекарства должны поставить в медучреждения столицы до конца 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок Prozorro, 24 и 25 ноября 2020 года Департамент здравоохранения КГГА заключил шесть договоров на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных. Общая цена договоров составила 130,06 млн гривен.

Договора заключены с 4 подрядчиками (ООО “АТ-Фарма”, ООО “БаДМ”, ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”, ООО “Диатом”) на поставку 6 наименований препаратов: Абиратерон, Гефитиниб, Иринотекан, Кальциумфолинат, Пембролизумаб и Пертузумаб.

Поставка лекарств будет осуществляться на протяжении 2020 года по письменной заявке заказчика в учреждения здравоохранения Киева (перечня медучреждений в тендерной документации нет).

Наименование товара

Количество

Стоимость

Поставщик

1.

Абиратерон (Abiraterone), 500 мг, таблетки

48720 шт.

33,27 млн гривен

ООО “АТ-Фарма” (*)

2.

Гефитиниб (Gefitinib), 250 мг, таблетки

18000 шт.

6,42 млн гривен

ООО “БаДМ” (**)

3.

Иринотекан (Irinotecan), 500 мг, концентрат для инфузий

590 флаконов

3,74 млн гривен

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” (***)

4.

Кальциум фолинат (Calcium folinate), 200 мг, концентрат для инфузий 

1523 флаконов

537,77 тыс. гривен

ООО “АТ-Фарма”

5.

Пембролизумаб (Pembrolizumab), 100 мг, концентрат для инфузий

1088 флаконов

84,52 млн гривен

ООО “Диатом” (****)

6.

Пертузумаб (Pertuzumab), 420 мг/14 мл, концентрат для инфузий

100 флаконов

8,58 млн гривен

ООО “Диатом”

Напомним, в сентябре 2020 года Департамент здравоохранения КГГА закупил 10 наименований лекарственных препаратов для онкогематологических больных на 120 млн гривен. Поставлять их в медучреждения также должны осуществлять до конца 2020 года.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “АТ-Фарма” зарегистрировано в 2018 году в Киеве. Уставный капитал – 1,8 млн гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель и директор – Андрей Пухеляк.

По итогам участия в публичных закупках ООО “АТ-Фарма” заключило 438 договоров на 380,4 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Департамент здравоохранения КГГА (данные Zакупівлі).

ООО “БаДМ” зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал – 1 млн гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель – Лиорко Инвестментс Лимитед (Кипр). Конечные бенефициарные собственники – Александр Дитятковский и Александр Суходольский. Директор – Игорь Топчий.

ООО “БаДМ” входит в группу “БаДМ” – крупнейшего фармацевтического дистрибьютора в Украине, доля которого на рынке составляет около 40%. Группа имеет 12 региональных структурных подразделений и 16 офисов-представительств. Ключевые лица – Александр Дитятковский и Александр Суходольский.

По итогам участия в публичных закупках ООО “БаДМ” заключило 9165 договоров на 3,1 млрд гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – КП “Луганская областная “Фармация Север” и КУ “База специального медицинского снабжения” Днепропетровского облсовета.

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” зарегистрировано в 1994 году. Уставный капитал – 18,77 тыс. гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель – Андрей Губский. Директор – Игорь Гуцал.

СП входит в “Группу семьи Губских” – дистрибьютора лекарственных средств и товаров медицинского назначения на территории Украины. Ключевые лица – Богдан и Андрей Губские. Богдан Губскийдепутат Верховной Рады III-VI созывов.

По итогам участия в публичных закупках СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” заключило 4256 договоров на 1,11 млрд гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный клинический госпиталь” и Департамент здравоохранения КГГА.

ООО “Диатом” зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал – 1,5 млн гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель и директор – Сергей Солоджук. 

По итогам участия в публичных закупках ООО “Диатом” заключило 632 договора на 740,7 млн гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – ГП “Медицинские закупки Украины” и Департамент здравоохранения КГГА.

Департамент здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года возглавляет Валентина Гинзбург. 

Работу указанного департамента курирует первый заместитель главы КГГА. Эту должность занимает Николай Поворозник, который в апреле 2020 года был отстранен от выполнения своих обязанностей в связи с расследованием дела о получении взятки. С 21 апреля 2020 года функции первого зампредседателя КГГА временно исполняет Валентин Мондриевский.

* ТОВ “АТ-Фарма” (код ЄДРПОУ: 42210926)

** ТОВ “БаДМ” (код ЄДРПОУ: 31816235)

*** СП в формі ТОВ “Оптіма-Фарм ЛТД” (код ЄДРПОУ: 21642228)

**** ТОВ “Діатом” (код ЄДРПОУ: 38737616)

Фото: 112 Украина


Инна Арас, КиевВласть

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