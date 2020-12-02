КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен

Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) на 130 млн гривен заказал поставку препаратов для онкологических больных. Лекарства должны поставить в медучреждения столицы до конца 2020 года.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок Prozorro, 24 и 25 ноября 2020 года Департамент здравоохранения КГГА заключил шесть договоров на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных. Общая цена договоров составила 130,06 млн гривен.

Договора заключены с 4 подрядчиками (ООО “АТ-Фарма”, ООО “БаДМ”, ООО “Оптима-Фарм, ЛТД”, ООО “Диатом”) на поставку 6 наименований препаратов: Абиратерон, Гефитиниб, Иринотекан, Кальциумфолинат, Пембролизумаб и Пертузумаб.

Поставка лекарств будет осуществляться на протяжении 2020 года по письменной заявке заказчика в учреждения здравоохранения Киева (перечня медучреждений в тендерной документации нет).

Напомним, в сентябре 2020 года Департамент здравоохранения КГГА закупил 10 наименований лекарственных препаратов для онкогематологических больных на 120 млн гривен. Поставлять их в медучреждения также должны осуществлять до конца 2020 года.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “АТ-Фарма” зарегистрировано в 2018 году в Киеве . Уставный капитал – 1,8 млн гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель и директор – Андрей Пухеляк.

По итогам участия в публичных закупках ООО “АТ-Фарма” заключило 438 договоров на 380,4 млн гривен (без учета нынешнего). Самый крупный заказчик – Департамент здравоохранения КГГА ( данные Zакупівлі).

ООО “БаДМ” зарегистрировано в 2002 году. Уставный капитал – 1 млн гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель – Лиорко Инвестментс Лимитед (Кипр). Конечные бенефициарные собственники – Александр Дитятковский и Александр Суходольский. Директор – Игорь Топчий.

ООО “БаДМ” входит в группу “БаДМ” – крупнейшего фармацевтического дистрибьютора в Украине, доля которого на рынке составляет около 40%. Группа имеет 12 региональных структурных подразделений и 16 офисов-представительств. Ключевые лица – Александр Дитятковский и Александр Суходольский.

По итогам участия в публичных закупках ООО “БаДМ” заключило 9165 договоров на 3,1 млрд гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – КП “Луганская областная “Фармация Север” и КУ “База специального медицинского снабжения” Днепропетровского облсовета.

СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” зарегистрировано в 1994 году. Уставный капитал – 18,77 тыс. гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель – Андрей Губский. Директор – Игорь Гуцал.

СП входит в “Группу семьи Губских” – дистрибьютора лекарственных средств и товаров медицинского назначения на территории Украины. Ключевые лица – Богдан и Андрей Губские. Богдан Губский – депутат Верховной Рады III-VI созывов.

По итогам участия в публичных закупках СП в форме ООО “Оптима-Фарм, ЛТД” заключило 4256 договоров на 1,11 млрд гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – Национальный военно-медицинский клинический центр “Главный военный клинический госпиталь” и Департамент здравоохранения КГГА.

ООО “Диатом” зарегистрировано в 2013 году. Уставный капитал – 1,5 млн гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами. Учредитель и директор – Сергей Солоджук.

По итогам участия в публичных закупках ООО “Диатом” заключило 632 договора на 740,7 млн гривен (без учета нынешнего). Самые крупные заказчики – ГП “Медицинские закупки Украины” и Департамент здравоохранения КГГА.

Департамент здравоохранения КГГА с 23 октября 2017 года возглавляет Валентина Гинзбург.

Работу указанного департамента курирует первый заместитель главы КГГА. Эту должность занимает Николай Поворозник, который в апреле 2020 года был отстранен от выполнения своих обязанностей в связи с расследованием дела о получении взятки. С 21 апреля 2020 года функции первого зампредседателя КГГА временно исполняет Валентин Мондриевский.

* ТОВ “АТ-Фарма” (код ЄДРПОУ: 42210926)

** ТОВ “БаДМ” (код ЄДРПОУ: 31816235)

*** СП в формі ТОВ “Оптіма-Фарм ЛТД” (код ЄДРПОУ: 21642228)

**** ТОВ “Діатом” (код ЄДРПОУ: 38737616)