В Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросов

В Европе заявили о рекордном за 30 лет сокращении выбросов

Европейская Комиссия в понедельник утвердила свой ежегодный отчет о ходе действий по борьбе с изменением климата, в котором освещается прогресс ЕС в сокращении выбросов парниковых газов в 2019 году.

В документе говорится, что выбросы, охватываемые Системой торговли квотами (EU ETS), показали наибольшее сокращение в 2019 году, снизившись на 9,1%, или примерно на 152 млн тонн эквивалента углекислого газа, по сравнению с 2018 годом.

"Это сокращение было вызвано в основном сектором энергетики, где выбросы сократились почти на 15%, в основном за счет замены производства электроэнергии на угле производством электроэнергии из возобновляемых источников и газа. Выбросы от промышленности снизились почти на 2%", - заявили в Еврокомиссии.

Прибыли от аукционов EU ETS становятся все более ощутимым источником финансирования борьбы с изменением климата. Общий доход, полученный государствами-членами, Великобританией и странами ЕЭЗ от аукционов в период с 2012 года (начало аукционов в рамках ETS ЕС) до середины 2020 года, составил более 57 млрд евро, причем более половины из них было получено только в 2018 и 2019 годах. В 2019 году общий доход от аукционов превысил 14,1 млрд евро.

"Сегодняшний отчет еще раз подтверждает, что нам необходимо активизировать наши усилия во всех секторах экономики для достижения нашей общей цели климатической нейтральности к 2050 году. Переход осуществим, если мы будем придерживаться наших обязательств и использовать возможности восстановления", - отметил Франс Тиммерманс, исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса.

МинПром по материалам Металлургпром

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