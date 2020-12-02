РоSSийский "Газпром" получил 218 млрд руб. убытков против 1 трлн прибыли в прошлом году

Чистый убыток роSSийского "Газпрома", который имеет отношение к его акционерам, за девять месяцев 2020 года составил более 218 млрд руб. При этом за январь-сентябрь прошлого года "Газпром" получил прибыль в размере более 1,1трлн руб, передает РБК.

В отчете "Газпрома" отмечается, что основное влияние на финансовый результат компании имело получение чистого убытка по курсовым разницам в размере почти 750 млрд руб.

"Изменение показателя объясняется увеличением курсов доллара США и евро относительно роSSийского рубля на 29% и 34% за девять месяцев 2020 года", - говорится в документе.

Прибыль "Газпрома" от продаж за январь-сентябрь упала в 2020 году до 325 млрд руб. против 972 млрд руб. годом ранее, сократившись на две трети. Общая выручка от продаж сократилась на 25%, или почти на 1,4 трлн руб. - с 5,7 трлн до 4,3 трлн руб. При этом чистая выручка от продажи газа сократилась на 30%, или почти на 849 млрд руб., в том числе от продажи газа в Европу и другие страны за пределами бывшего СССР - на 40%, или на 748,85 млрд руб.

Падение показателей в "Газпроме" объяснили двумя факторами: уменьшением средней цены поставляемого в Европу газа (на 40% в долларах) и снижением объема поставок в регион на 10%.

В то же время выручка от продажи газа в страны бывшего СССР сократилась на 20%, а внутри РоSSии - на 6%.

Чистый долг "Газпрома" с начала 2020 года вырос на 41%, или примерно на 1,3 трлн руб., что в компании объясняют падением курса рубля к доллару и евро.