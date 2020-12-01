Институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки издательствам

Больше всего, по 5 млн грн, получат такие издательства: "Утро", "Виват", "КМ-Букс", "НК Богдан", "Фолио".

Институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки издательствам
Фото: sogpi.org

Украинский институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки на оплату прямых расходов, непосредственно связанных с изданием книжной продукции на государственном языке.

Об этом сообщила пресс-служба института.

"Украинский институт книги утвердил перечень заявок на получение институциональной поддержки, которые соответствуют требованиям Порядка предоставления институциональной поддержки в форме грантов субъектам издательского дела. Общая сумма выделенных средств на утвержденный перечень заявок на получение институциональной поддержки издателей в 2020 году - почти 82 млн грн" , - говорится в сообщении.

Больше всего, по 5 млн грн, получат издательства:

  • "Ранок"
  • "Виват"
  • "КМ-Букс"
  • "НК Богдан"
  • "Фолио"
  • "ВСЛ"

"Книголав" получит почти 3 млн, "Наш Формат" - почти 2 млн, "АССА" - чуть более 2 млн.

Также меньшие гранты получат:

  • "Видавництво" - 112 477 грн
  • "Вавилонская библиотека" - 37 492 грн
  • "Сафран" - 74 949 грн
  • "Вовкулака" - 278 993 грн
  • "Крокус" - 253 829 грн
  • "Жупанский" - 497 378 грн
  • "Дом Химер" - 335 270 грн

В ноябре Украинский институт книги объявил о приеме заявок на предоставление институциональной поддержки в форме грантов субъектам издательского дела. Средства гранта могут быть использованы издателем с даты принятия наблюдательным советом Института решения о предоставлении гранта на оплату прямых расходов, непосредственно связанных с изданием книжной продукции на государственном языке.

Напомним, в октябре Институт книги четвертый раз представил Украину на Франкфуртской книжной ярмарке. В этом году самое масштабное и самое давнее книжное мероприятие мира впервые состоялось в онлайн-формате.

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