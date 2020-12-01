Институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки издательствам
Больше всего, по 5 млн грн, получат такие издательства: "Утро", "Виват", "КМ-Букс", "НК Богдан", "Фолио".
Украинский институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки на оплату прямых расходов, непосредственно связанных с изданием книжной продукции на государственном языке.
Об этом сообщила пресс-служба института.
"Украинский институт книги утвердил перечень заявок на получение институциональной поддержки, которые соответствуют требованиям Порядка предоставления институциональной поддержки в форме грантов субъектам издательского дела. Общая сумма выделенных средств на утвержденный перечень заявок на получение институциональной поддержки издателей в 2020 году - почти 82 млн грн" , - говорится в сообщении.
Больше всего, по 5 млн грн, получат издательства:
- "Ранок"
- "Виват"
- "КМ-Букс"
- "НК Богдан"
- "Фолио"
- "ВСЛ"
"Книголав" получит почти 3 млн, "Наш Формат" - почти 2 млн, "АССА" - чуть более 2 млн.
Также меньшие гранты получат:
- "Видавництво" - 112 477 грн
- "Вавилонская библиотека" - 37 492 грн
- "Сафран" - 74 949 грн
- "Вовкулака" - 278 993 грн
- "Крокус" - 253 829 грн
- "Жупанский" - 497 378 грн
- "Дом Химер" - 335 270 грн
В ноябре Украинский институт книги объявил о приеме заявок на предоставление институциональной поддержки в форме грантов субъектам издательского дела. Средства гранта могут быть использованы издателем с даты принятия наблюдательным советом Института решения о предоставлении гранта на оплату прямых расходов, непосредственно связанных с изданием книжной продукции на государственном языке.
Напомним, в октябре Институт книги четвертый раз представил Украину на Франкфуртской книжной ярмарке. В этом году самое масштабное и самое давнее книжное мероприятие мира впервые состоялось в онлайн-формате.