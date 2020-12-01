Институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки издательствам

Больше всего, по 5 млн грн, получат такие издательства: "Утро", "Виват", "КМ-Букс", "НК Богдан", "Фолио".

Украинский институт книги распределил почти 82 млн грн грантов институциональной поддержки на оплату прямых расходов, непосредственно связанных с изданием книжной продукции на государственном языке.

Об этом сообщила пресс-служба института.

"Украинский институт книги утвердил перечень заявок на получение институциональной поддержки, которые соответствуют требованиям Порядка предоставления институциональной поддержки в форме грантов субъектам издательского дела. Общая сумма выделенных средств на утвержденный перечень заявок на получение институциональной поддержки издателей в 2020 году - почти 82 млн грн" , - говорится в сообщении.

Больше всего, по 5 млн грн, получат издательства:

"Ранок"

"Виват"

"КМ-Букс"

"НК Богдан"

"Фолио"

"ВСЛ"

"Книголав" получит почти 3 млн, "Наш Формат" - почти 2 млн, "АССА" - чуть более 2 млн.

Также меньшие гранты получат:

"Видавництво" - 112 477 грн

"Вавилонская библиотека" - 37 492 грн

"Сафран" - 74 949 грн

"Вовкулака" - 278 993 грн

"Крокус" - 253 829 грн

"Жупанский" - 497 378 грн

"Дом Химер" - 335 270 грн

В ноябре Украинский институт книги объявил о приеме заявок на предоставление институциональной поддержки в форме грантов субъектам издательского дела. Средства гранта могут быть использованы издателем с даты принятия наблюдательным советом Института решения о предоставлении гранта на оплату прямых расходов, непосредственно связанных с изданием книжной продукции на государственном языке.

Напомним, в октябре Институт книги четвертый раз представил Украину на Франкфуртской книжной ярмарке. В этом году самое масштабное и самое давнее книжное мероприятие мира впервые состоялось в онлайн-формате.