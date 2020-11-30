Укрзализныця может остаться без новых рельсов

Укрзализныця может остаться без новых рельсов

АО "Укрзализниця" второй раз не смогла купить в системе Prozorro.Публічні закупівлі 21,5 тыс. т железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р-65 на 571,8 млн грн. Причина – недостаточное количество участников торгов.

Всего было выставлено два лота. В частности, УЗ намеревалась закупить: рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р-65 с закаленной поверхностью качения 1 категории, длина 25 м – 10,8 тыс. т; рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р-65 с закаленной поверхностью качения 1 категории, длина 25 м – 10,8 тыс. т.

На участие в торгах претендовали ООО "Метинвест-СМЦ", ООО "Скинест Рейл Юей", SENSO DYNAMICS LLC, но их требования по изменению тендерной документации не были приняты. Компании не допустили к участию в торгах.

Отметим, что первый раз УЗ не удалось провести тендер на закупку данной продукции из-за недостаточного количества участников. Заявку на участие в торгах подавало только ООО "Скинест Рейл Юей".

Предыдущий тендер на поставку "Укрзализнице" более 45 тыс. т железнодорожных рельсов широкой колеи типа Р65 длиной 25 м выиграла компания "Метинвест-СМЦ".

Во второй половине июля меткомбинат "Азовсталь" начал изготавливать рельсы по данному контракту.

"Азовсталь" – единственный в Украине производитель рельсов для магистральных путей. Доля рельсов в структуре производства предприятия составляет примерно 2%.

Всего УЗ планирует в 2020 году обновить 507,1 км путей – провести реконструкцию 324,3 км путей и капитальный ремонт 182,2 км путей.

В 2020 году ж/д перевозчик намерен купить 70,2 тыс. т рельсов типа P65 для широкой колеи. Это вдвое больше, чем в плане на 2019 год.

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономикеЛокдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Украинский рынок металла с покрытием может захватить китайская продукцияУкраинский рынок металла с покрытием может захватить китайская продукция
Минэкономики ожидает сбора зерновых на уровне 65 млн тоннМинэкономики ожидает сбора зерновых на уровне 65 млн тонн
Европейский инвестиционный банк поможет восстанавливать ДонбассЕвропейский инвестиционный банк поможет восстанавливать Донбасс
Китай может стать лидером в переработке нефтиКитай может стать лидером в переработке нефти
Укрзализныця закупала некачественные роSSийские запчастиУкрзализныця закупала некачественные роSSийские запчасти
Goldman Sachs: цена золота может вырасти до $2300 за унциюGoldman Sachs: цена золота может вырасти до $2300 за унцию
LKAB сможет производить окатыши на биомаслеLKAB сможет производить окатыши на биомасле
Одесский припортовый завод и Государственная продовольственно-зерновая корпорация получили новых руководителейОдесский припортовый завод и Государственная продовольственно-зерновая корпорация получили новых руководителей
Последние новости
Подгружаем последние новости