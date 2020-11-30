Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике

Локдаун может резко ухудшить ситуацию в украинской экономике

Локдаун может в корне изменить ситуацию в украинской экономике к худшему. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.

Он напомнил, что в опубликованном JP Morgan прогнозе, ВВП Украины по итогам 2020 года упадет на 4,7%, а уровень инфляции составит 4%. К концу текущего года ожидается резкий рост профицита платежного баланса – до 5,7% ВВП. В 2021 году прогнозируется рост украинской экономики на 6% при инфляции в 5,2% и профицит текущего счета на уровне 1,5% ВВП.

В сопоставлении с оценками Минэкономики, эти данные выглядят более или менее оптимистично, отмечает С.Магера. Так, в Министерстве оценили падение ВВП Украины в январе-сентябре 2020 года в 5,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

С.Магера обратил внимание на то, что прогноз J.P.Morgan основан на ожидании того, что Украина в 2021 году получит $1,4 млрд в рамках сотрудничества с МВФ. Для этого украинской власти необходимо принять сбалансированный бюджет на следующий год и разрешить ситуацию вокруг решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования. Если эти условия будут выполнены, уже в начале второго квартала можно ожидать первого транша в размере $700 млн.

"Несмотря на умеренный оптимизм JP Morgan в отношении развития украинской экономики, есть обстоятельство, которое может в корне изменить ситуацию к худшему. Речь идет о возможном полном локдауне, который могут ввести в Украине в декабре. Пока никто не может точно спрогнозировать, какие последствия будет иметь локдаун для экономики", - подчеркнул политик.

"Вызывает тревогу тот факт, что страна может войти в него с дефицитом бюджета 112,2 млрд грн (по итогам 9 месяцев 2020 года) и неопределенностью по конечным срокам разрешения конституционного кризиса, который должен разблокировать внешнюю помощь. Если добавить к этому убытки отечественной промышленности, которые только за первое полугодие составили более 40 млрд грн, то прогнозы восстановления экономики Украины в 2021 году становятся более неопределенными. Очевидно, что в начале следующего года страна может пройти пик экономического кризиса. Первый квартал следующего года будет тяжелым", - резюмировал С.Магера.



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