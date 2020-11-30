Китай закупает в США рекордные объемы редкоземельных руд

Китай закупает в США рекордные объемы редкоземельных руд

Китайский импорт редкоземельных руд из США в октябре увеличился на 81% в годовом исчислении и стал рекордным с тех пор, как Китай начал вывозить дефицитные металлы из США в 1995 году.

Резкий рост произошел в основном из-за увеличения спроса на редкоземельные магниты со стороны восстанавливающийся автомобильной промышленности Китая, поддерживаемой пакетами государственных стимулов внутреннего экономического развития.

Закупки Китаем руд редкоземельных металлов в США выросли с 5 148 тонн в октябре 2019 года до 9 340 тонн в октябре 2020 года, при этом средняя импортная цена выросла на 64% и составила 1 977 долл. США за тонну.

В январе-октябре Китай импортировал из США 58 381 тонну руды редкоземельных металлов, что на 55% больше по сравнению с 37 637 тоннами годом ранее, при этом средние импортные цены выросли на 18%, до 1 540 долларов за тонну.

Почти весь импорт руд редкоземельных металлов был выкуплен китайским производителем по разделению редкоземельных элементов Shenghe Resources. Компания возобновила производство на своей сепарационной фабрике в Лешане в конце октября после того, как она была закрыта в середине августа из-за наводнения.

Единственное в США предприятие по добыче редкоземельных руд в Маунтин-Пасс, штат Калифорния, закрывалось дважды - в 2002 и 2015 годах - из-за нерентабельности, вызванной низкими ценами на китайском рынке. Затем оно было приобретено американским консорциумом, финансируемым китайским холдингом Shenghe Resources Holding. Предприятие возобновило производство в 2018 году и отправляет всю добываемую руду в Китай для переработки и обогащения.

Общий объем импорта оксидов редкоземельных элементов и карбонатных руд Китаем снизился на 14% по сравнению с годом ранее до 23 981 тонну в январе-октябре, при этом средние импортные цены выросли на 114% до 13 733 долларов за тонну.

На долю Китая приходится около 36,7% известных мировых запасов редкоземельных металлов и 70,6% мирового производства этих металлов.

МинПром по материалам Металлургпром

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