Фонд госимущества продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен
За предприятие на торгах соревновались три компании, а стартовая цена выросла в 2,4 раза.
Фонд государственного имущества продал на аукционе Лужанский спиртзавод в Черновицкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.
"Первый частный спиртовой актив на Буковине: несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Лужанского МПД и хранения спирта (19 км от Черновцов) ... За предприятие на торгах соревновались три компании, а стартовая цена выросла в 2,4 раза - с 8,6 млн гривен до 21 млн гривен," - говорится в сообщении.
Новый владелец получит, в частности, станцию испарения барды, спиртохранилище, транспортные средства, оборудование и экспериментальную установку биогаза.
Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.
Согласно данным сайта "Prozorro.sale", покупатель - ООО "Агро Бизнес Вип" депутата Гайсинского райсовета от "Слуги народа" Ирины Марчук.
Напомним, в конце октября не состоялся аукцион по продаже Лужанского спиртзавода Сообщалось, что предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены 30 ноября 2020 года. Стартовая цена составляла - 17,32 млн гривен.
В сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", и Государственного концерна "Укрспирт". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию.
В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).
13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода.