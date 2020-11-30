Фонд госимущества продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен

За предприятие на торгах соревновались три компании, а стартовая цена выросла в 2,4 раза.

Фото: privatization.gov.ua Лужанський спиртзавод Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества продал на аукционе Лужанский спиртзавод в Черновицкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

"Первый частный спиртовой актив на Буковине: несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Лужанского МПД и хранения спирта (19 км от Черновцов) ... За предприятие на торгах соревновались три компании, а стартовая цена выросла в 2,4 раза - с 8,6 млн гривен до 21 млн гривен," - говорится в сообщении.

Новый владелец получит, в частности, станцию испарения барды, спиртохранилище, транспортные средства, оборудование и экспериментальную установку биогаза.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации будет считаться официально завершенным.

Согласно данным сайта "Prozorro.sale", покупатель - ООО "Агро Бизнес Вип" депутата Гайсинского райсовета от "Слуги народа" Ирины Марчук.

Напомним, в конце октября не состоялся аукцион по продаже Лужанского спиртзавода Сообщалось, что предприятие будет выставлено на повторный аукцион со снижением стартовой цены 30 ноября 2020 года. Стартовая цена составляла - 17,32 млн гривен.

В сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", и Государственного концерна "Укрспирт". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт сможет любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода.