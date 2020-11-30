Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на внеплановой встрече в воскресенье, 29 ноября, не смогли договориться о единой позиции относительно ограничений на добычу нефти в 2021 году. Об этом пишет Bloomberg.

Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+
Фото: dw.com

О чем говорили

В ближайшие два дня министрам стран ОПЕК+ придется принять решение, ведь следующая конференция запланирована уже на сегодня и завтра — 30 ноября и 1 декабря.

Организации предстоит решить: продолжить или смягчить ограничения на добычу нефти с 1 января 2021 года на 1,9 млн баррелей в сутки, как это было оговорено в условиях сделки, либо продолжить текущие ограничения еще на несколько месяцев.

На совещании 29 ноября большинство делегатов выступили за то, чтобы пока оставить все как есть. Арабские Эмираты и Казахстан выступили против такого решения.

Что происходит на торгах

30 ноября утром февральские фьючерсы на Brent подешевели до $47,73 (-1,08%). Стоимость январских упала на 1,31% и составляет $47,55 за баррель. Цена январских фьючерсов на WTI снизилась до $44,97: баррель нефти этой марки подешевел на 1,23%.

За ноябрь нефть подорожала на 27%.

Если такой темп сохранится и в дальнейшем, это будет самый большой рост цен на нефть за месяц с мая, отметил Bloomberg.

Ранее

Нефть дорожает на фоне успешного тестирования потенциальных вакцин. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к росту цен на нефть почти на 20% в ноябре.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
В 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 летВ 2020 году падение ВВП Великобритании будет самым большим за последние 300 лет
На фоне пандемии ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти — BloombergНа фоне пандемии ОАЭ могут выйти из ОПЕК+ и обвалить рынок нефти — Bloomberg
Спрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитикиСпрос на нефть вернется к докризисному уровню к 2025 году — аналитики
Рынки взлетели после сообщения об еще одной вакцинеРынки взлетели после сообщения об еще одной вакцине
МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефтьМЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть
ОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефтьОПЕК пересмотрела прогноз по падению мирового спроса на нефть
Нефть подорожала до 45 долл. за баррель впервые со 2 сентябряНефть подорожала до 45 долл. за баррель впервые со 2 сентября
Нефть дорожает на новостях о победе БайденаНефть дорожает на новостях о победе Байдена
Криптовалюта держится на максимумах после победы Байдена на выборах в США — СМИКриптовалюта держится на максимумах после победы Байдена на выборах в США — СМИ
Состояние десяти самых богатых людей мира выросло на $33 млрд после выборов в СШАСостояние десяти самых богатых людей мира выросло на $33 млрд после выборов в США
Последние новости
Подгружаем последние новости