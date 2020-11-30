Нефть дешевеет после провала переговоров внеплановой встречи ОПЕК+

Страны ОПЕК+ на внеплановой встрече в воскресенье, 29 ноября, не смогли договориться о единой позиции относительно ограничений на добычу нефти в 2021 году. Об этом пишет Bloomberg.

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О чем говорили

В ближайшие два дня министрам стран ОПЕК+ придется принять решение, ведь следующая конференция запланирована уже на сегодня и завтра — 30 ноября и 1 декабря.

Организации предстоит решить: продолжить или смягчить ограничения на добычу нефти с 1 января 2021 года на 1,9 млн баррелей в сутки, как это было оговорено в условиях сделки, либо продолжить текущие ограничения еще на несколько месяцев.

На совещании 29 ноября большинство делегатов выступили за то, чтобы пока оставить все как есть. Арабские Эмираты и Казахстан выступили против такого решения.

Что происходит на торгах

30 ноября утром февральские фьючерсы на Brent подешевели до $47,73 (-1,08%). Стоимость январских упала на 1,31% и составляет $47,55 за баррель. Цена январских фьючерсов на WTI снизилась до $44,97: баррель нефти этой марки подешевел на 1,23%.

За ноябрь нефть подорожала на 27%.

Если такой темп сохранится и в дальнейшем, это будет самый большой рост цен на нефть за месяц с мая, отметил Bloomberg.

Ранее

Нефть дорожает на фоне успешного тестирования потенциальных вакцин. Оптимизм, связанный с успехом в разработке вакцин, привел к росту цен на нефть почти на 20% в ноябре.