НБУ выдал четырем банкам почти 6 миллиардов рефинанса

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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«27 ноября состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на 5785 млн грн по процентной ставке 6% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним

13 ноября Национальный банк предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.

6 ноября Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.