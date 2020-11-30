НБУ выдал четырем банкам почти 6 миллиардов рефинанса

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

НБУ выдал четырем банкам почти 6 миллиардов рефинанса
Фото: mind.ua

«27 ноября состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на 5785 млн грн по процентной ставке 6% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

Напомним

  • 13 ноября Национальный банк предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.

  • 6 ноября Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

  • 30 октября Нацбанк предоставил пяти финучреждениям 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

  • 16 октября НБУ предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 567,6 млн грн.

  • 9 октября 2020 года регулятор провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 14 финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.

  • Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанку не придется платить в бюджет 45 миллиардов. Кабмин отклонил предложениеНацбанку не придется платить в бюджет 45 миллиардов. Кабмин отклонил предложение
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардовГосдолг Украины за месяц вырос более чем на 20 миллиардов
Дефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - ГосказначействоДефицит госбюджета в октябре 2020 года составил почти 30,5 млрд грн, - Госказначейство
17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу
Предприятия группы «ТАС » выпустили облигации почти на 2 миллиардаПредприятия группы «ТАС » выпустили облигации почти на 2 миллиарда
Великобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларовВеликобритания и Канада подписали торговое соглашение на 27 миллиардов долларов
Почти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантинаПочти 700 тысяч украинских предприятий закрылись из-за карантина
Столичные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлицСтоличные налоговики вернули жителям столицы почти 32 млн гривен скидок на доходы физлиц
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Последние новости
Подгружаем последние новости