Опендатабот: С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%

С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. На данный момент на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 000. Об этом говорится в данных Opendatabot.

Фото: zhl.news

Динамика на рынке

Аналогичная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143 703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября — 120 236.

«Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно», — комментирует Артур Михно, СЕО Work.ua.

Где больше всего упало количество вакансий

Больше всех падает количество вакансий в сфере общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

Востребованные вакансии

В топе востребованности на рынке труда оказались фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

IT рынок

Между тем количество вакансий на рынке IT растет. На прошлой неделе на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов — это на 7% больше, чем за неделю до того.

Растет также и количество вакансий работников за рубежом.

Напомним

По данным Госстата Украины, в I квартале 2020 года количество безработных в составляло 1,5 млн человек. Количество работающих – 16,6 млн человек