Национальный депозитарий открыл корсчет в Центральном депозитарии Армении

Счет Национального депозитария Украины (НДУ) в Центральном депозитарии Армении (ЦДА) предоставляет доступ отечественным инвесторам к рынку ценных бумаг Армении, а владельцам армянских ценных бумаг — возможность учитывать их на собственных счетах в депозитарной системе Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацдепозитария.

Национальный депозитарий открыл корсчет в Центральном депозитарии Армении
Фото: delo.ua

Что дает открытие корсчета

Сотрудничество с армянским депозитарием открывает новые возможности для проведения операций с ценными бумагами иностранных эмитентов. Тем самым расширяется спектр услуг для украинских клиентов. Построив «ссылку» с ЦДА, Нацдепозитарий предоставляет дополнительную услугу для безопасного и понятного учета иностранных ценных бумаг для украинских финансовых учреждений и инвесторов.

«В дальнейшем мы готовы рассматривать возможность установления корреспондентских отношений с центральными депозитариями других стран для расширения альтернативных возможностей наших клиентов», — подчеркнула Марина Адамовская, член правления НДУ.

Дополнительная «ссылка» с ЦДА позволяет изучать опыт зарубежных коллег, спектр услуг, которые предоставляются клиентам, а также применяемые технологии.

Есть ли еще дополнительные «ссылки»

Прямые корреспондентские отношения между центральными депозитариями различных стран является стандартной международной практикой. Сеть таких отношений достаточно разветвленная по всему миру.

Прямые корреспондентские отношения Нацдепозитария с ЦДА является дополнительной «ссылкой» вроде уже действующей ссылки с международным депозитарием Clearstream. В результате такого сотрудничества конечный владелец ценных бумаг получает преимущества, например, хранение ценных бумаг в центральном депозитарии страны их происхождения, что дешевле по сравнению с хранением через «ссылку» непосредственно в CBL (Clearstream Banking Luxembourg).

Справочно

  • Открытое акционерное общество «Центральный депозитарий Армении» создано 10.01.96. На сегодня оно осуществляет функции централизованного хранителя, централизованного держателя реестра и оператора расчетной системы ценных бумаг.
  • В 2019 году Центральный депозитарий Армении получил сертификаты ISO 9001: 2015 и ISO/IEC 27001: 2013 на собственные системы управления качеством и информационной безопасностью.
  • 100% акций ЦДА принадлежат Armenia Securities Exchange.

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