В Киеве инвесторы жилых комплексов обанкротившейся "Аркады" перекрыли Крещатик

Участники акции требуют достроить дома, возведение которых остановилось после признания банка неплатежеспособным.

В понедельник, 30 ноября, у зданий Офиса президента и КГГА в центре Киева начался митинг вкладчиков банка "Аркада".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Демонстранты принесли флаги Украины и флаги с надписями "Инвесторы банка "Аркада". Участники акции требуют достроить дома, возведение которых остановилось после признания банка неплатежеспособным.

Митингующие подошли к зданию Киевской городской государственной администрации, двери которой охраняют полицейские. Сейчас центр столицы перекрыт.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

25 августа "Аркаду" отнесли к неплатежеспособным банкам в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.