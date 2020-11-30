В Киеве инвесторы жилых комплексов обанкротившейся "Аркады" перекрыли Крещатик

Участники акции требуют достроить дома, возведение которых остановилось после признания банка неплатежеспособным.

В Киеве инвесторы жилых комплексов обанкротившейся "Аркады" перекрыли Крещатик
Фото: Олександр Рудоманов

В понедельник, 30 ноября, у зданий Офиса президента и КГГА в центре Киева начался митинг вкладчиков банка "Аркада".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Демонстранты принесли флаги Украины и флаги с надписями "Инвесторы банка "Аркада". Участники акции требуют достроить дома, возведение которых остановилось после признания банка неплатежеспособным.

Митингующие подошли к зданию Киевской городской государственной администрации, двери которой охраняют полицейские. Сейчас центр столицы перекрыт.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 6 августа правление НБУ отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка и назначил куратора.

Правоохранители расследуют уголовные производства относительно возможных злоупотреблений при реализации строительных проектов банка "Аркада" ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика". Банк обвиняет в проблемах со строительством КГГА и НБУ.

25 августа "Аркаду" отнесли к неплатежеспособным банкам в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
Курс валют в Киеве: 30 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 ноября 2020 года
ГП “Пресса” получило землю в КиевеГП “Пресса” получило землю в Киеве
Южнокорейские инвесторы уходят с европейских рынков и вкладывают в США и АзиюЮжнокорейские инвесторы уходят с европейских рынков и вкладывают в США и Азию
Курс валют в Киеве: 27 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 27 ноября 2020 года
Курс валют в Киеве: 25 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 ноября 2020 года
Курс валют в Киеве: 23 ноября 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 ноября 2020 года
В Киеве пустуют тысячи квартир под арендуВ Киеве пустуют тысячи квартир под аренду
“Мерседес Бенц” получил лицензию на производство тепловой энергии в Киеве“Мерседес Бенц” получил лицензию на производство тепловой энергии в Киеве
Инвесторы потеряли $1,85 миллиарда на ставке против акций ModernаИнвесторы потеряли $1,85 миллиарда на ставке против акций Modernа
На Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассахНа Львовщине ФОПы в знак протеста перекрыли движение на международных трассах
Последние новости
Подгружаем последние новости