ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют

Появление стейблкойна Libra от компании Facebook может нести угрозу для национальных валют. Об этом заявили в Европейском центральном банке (ЕЦБ), пишет РБК.

ЕЦБ назвал Libra новой угрозой для национальных валют
Фото: korrespondent.net

Угроза для нацвалют

Член управляющего совета финансового регулятора Фабио Панетта на организованной Бундесбанком конференции заявил, что пользователи Libra будут нести высокие кредитные и рыночные риски, а также риски ликвидности, а сам выпуск токена грозит «потенциальными системными последствиями», пишет издание.

Панетта отметил, что после выпуска стейбкойна компанией Facebook, который запланирован на январь 2021, ЕЦБ будет вынужден «заново изобретать суверенные деньги».

«Libra может поставить под угрозу монетарный суверенитет. Это может произойти, если выпущенные корпорациями стейблкойны вытеснят национальные валюты в качестве платежного средства», — подчеркнул представитель финансового регулятора.

Он добавил, что сейчас ведутся эксперименты по выпуску цифрового евро. В частности, проверяется совместимость новой валюты с существующими расчетными услугами ЦБ, изучается взаимосвязь между DLT-технологиями и централизованными системами.

Помимо прочего, ЕЦБ рассматривает применение выделенных для оплаты блокчейнов с электронной идентификацией и оценивает функциональные возможности аппаратных устройств, которые могли бы обеспечить автономные и конфиденциальные транзакции.

Предыстория

27 ноября стало известно, что Facebook готовится запустить криптовалюту Libra в январе следующего года.

Facebook объявила о начале тестирования Libra в июне прошлого года. Партнерами компании стали 27 организаций, вошедших в некоммерческую ассоциацию. В их числе оказались Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify.

Проект криптовалюты столкнулся с критикой со стороны многих регулирующих органов и политиков в разных странах мира.

В апреле этого года ассоциация сообщила, что учла опасения, связанные с токенами Libra, которые планируется привязать к корзине валют. Опасения связаны с тем, что такая криптовалюта может создать конкуренцию национальным, говорилось в сообщении. В результате ассоциация решила также запустить токены, привязанные к конкретным валют, например к доллару или евро.

Однако сначала ассоциация запустит только криптовалюту, привязанную к доллару, заявил FT один из источников.

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