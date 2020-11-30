Нацбанк стал координатором Моторного страхового бюро

Национальный банк начал выполнять функции координационного совета Моторного (транспортного) страхового бюро Украины. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Фото: bank.gov.ua

Подробно о функциях

26 ноября состоялось первое учредительное заседание правления НБУ, которое связано с выполнением функций координационного совета МТСБУ.

Функции координатора МТСБУ перешли в Национальный банк с 29 августа 2020 года, поскольку итоговое заседание Нацкомфинуслуг по выполнению этих функций состоялась 29 апреля 2020 года.

Если в течение 120 дней заседание координационного совета не созывается, ее функции переходят к регулятору рынков финансовых услуг. Таким органом в соответствии с законом о сплите является Нацбанк.

Отныне решения, связанные с выполнением функций координационного совета МТСБУ, принимает правление НБУ.

Что такое Координационный совет МТСБУ

Координационный совет МТСБУ — орган, осуществляющий надзор и контроль за деятельностью бюро и не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность МТСБУ.

В функции координационного совета входят:

установление размера отчислений из премий ОСАГО в резервные фонды;

согласование порядка и условий формирования резервных фондов МТСБУ;

согласование назначений дирекции и Генерального директора МТСБУ;

надзор и контроль за выполнением МТСБУ своих полномочий и за использованием средств резервных и целевых фондов;

заслушивание отчета дирекции МТСБУ о наличии, движении и использования средств различных фондов;

проведение внеочередных ревизионных и аудиторских проверок МТСБУ.

МТСБУ — объединение страховщиков, реализующих договора страхования ОСАГО и страховые полисы «Зеленая карта». Членство страховщиков в МТСБУ является обязательным условием осуществления такого вида деятельности. На сегодня членство в Бюро имеют 48 страховщиков.