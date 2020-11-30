МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь

Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Минфина Сергей Марченко.



По его словам, Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.



"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce", — рассказал С.Марченко.



Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы и Киеву необходимо выполнять ее условия.



Новую программу сотрудничества с Киевом МВФ одобрил в июне 2020 года. Она предполагает кредит общим объемом 5 млрд долл. Первую выплату в 2,1 млрд долл. Украина уже получила. Все пять траншей планируется провести в течение 18 месяцев.



