МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь

МВФ не захотел предоставить Украине экстренную финасовую помощь

Международный валютный фонд не станет оказывать Украине чрезвычайную финансовую помощь, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава Минфина Сергей Марченко.

По его словам, Киев обращался в МВФ с просьбой задействовать инструмент Emergency finance — экстренное финансирование, когда у государства есть серьезные проблемы.

"Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce", — рассказал С.Марченко.

Он пояснил, что МВФ четко дал понять, что будет работать с Украиной только в рамках существующей программы и Киеву необходимо выполнять ее условия.

Новую программу сотрудничества с Киевом МВФ одобрил в июне 2020 года. Она предполагает кредит общим объемом 5 млрд долл. Первую выплату в 2,1 млрд долл. Украина уже получила. Все пять траншей планируется провести в течение 18 месяцев.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)Таможенники задержали пару киевлян, которые пытались ввезти из Турции бриллианты в нижнем белье (фото)
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине появился еще один почтовый операторВ Украине появился еще один почтовый оператор
Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от ковида и оборудование для больницВсемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на вакцину от ковида и оборудование для больниц
Капитальные инвестиции в Украине упали на 36%Капитальные инвестиции в Украине упали на 36%
J.P. Morgan ухудшил прогноз экономического спада в УкраинеJ.P. Morgan ухудшил прогноз экономического спада в Украине
ЕС даст Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформацииЕС даст Украине 20 млн евро финансовой поддержки на развитие цифровой трансформации
В Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярноеВ Украине резко вырос спрос на айтишников. Какое направление самое популярное
Нафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в УкраинеНафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в Украине
Прирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиардаПрирост денежной базы в Украине достиг 12-летнего максимума — 581,7 миллиарда
17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу17 миллиардов евро за месяц простоя: правительство Германии планирует новую помощь бизнесу
Падение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5%Падение промпроизводства в Украине в октябре ускорилось до 5%
Последние новости
Подгружаем последние новости