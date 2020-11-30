Италия оштрафовала Apple на 10 млн евро

Регулятор заявил, что компания рекламировала, будто несколько моделей iPhone являются водостойкими, при этом не объяснив, что они являются таковыми лишь при определенных обстоятельствах.

Италия оштрафовала Apple на 10 млн евро
Фото: hightech.fm

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Apple на 10 млн евро за "агрессивную и вводящую в заблуждение" коммерческую практику по продажам своих iPhone.

Об этом сообщает Reuters.

Регулятор заявил, что компания рекламировала, будто несколько моделей iPhone являются водостойкими, при этом не объяснив, что они являются таковыми лишь при определенных обстоятельствах.

Также в Антимонопольном комитете Италии отметили, что компания в своем дисклеймере указала, что на ее телефоны не распространяется гарантия в случае повреждения устройства жидкостями. Поэтому обманутые клиенты не смогли получить бесплатный ремонт смартфона, если он получил повреждения от воды или другой жидкости.

Apple отказалась комментировать новость.

Напомним, в октябре стало известно, что Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США. Создание альтернативы поисковику Google может занять несколько лет, однако Apple может позволить себе долгосрочные инвестиции.

20 октября Минюст США подал антимонопольный иск против Google. По мнению ведомства, компания Google ограничивает конкурентов, заключая договоры на установку поисковика Google по умолчанию.

Также результаты 16-месячного расследования конкурентной практики в Apple, Amazon, Facebook и Google, проведенного представителями Конгресса от Демократической партии, показало, что эти интернет-гиганты имеют монопольное положение на американском рынке. В отчете представителей Конгресса содержатся рекомендации в части изменений в антимонопольное законодательство и правоприменение, которые могут привести к серьезным изменениям для крупных технологических компаний. Среди них - выделение или отделение частей их бизнеса или осложнение покупки мелких компаний.

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