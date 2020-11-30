НБУ третью неделю подряд не выходит на межбанк

В период с 23 по 27 ноября Национальный банк Украины не осуществлял валютные интервенции (не продавал и не покупал валюту). Об этом говорится в данных НБУ.

НБУ третью неделю подряд не выходит на межбанк
Фото: rbc.ua

Отказ от интервенций

Нацбанк третью неделю подряд отказывается от интервенций как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке.

Предыстория

На прошлой неделе (16-20 ноября) Нацбанк не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке.

9-13 ноября Национальный банк отказался от интервенций на межбанковском валютном рынке.

Без интервенций

Согласно данным НБУ, регулятор не проводил интервенции как по продаже, так и по выкупу валюты на межбанке. Последний раз НБУ отказался от интервенций в течение 19-23 октября.

Напомним

Нацбанк со 2 по 6 ноября продал на межбанке $ 70 млн и приобрел $ 41 млн.

Сколько купили с начала года

С начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на $4,55 млрд и продал на $3,81 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $748, 8 млн.

Что происходит с валютными запасами Украины

Как писал «Минфин», по состоянию на 1 ноября 2020 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26,1 млрд в эквиваленте.

За октябрь объем резервов уменьшился на 1,5%. Причины две: погашение внешних и внутренних обязательств государства и проведение валютных интервенций Национальным банком для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке.

Ранее НБУ прогнозировал, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $ 29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

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