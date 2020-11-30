Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов

Китайская Jiangsu Shagang направит свыше 2 млрд долл. на модернизацию стальных заводов

Крупнейший в Китае частный производитель стали Jiangsu Shagang заявил в понедельник, что инвестирует 14,8 млрд юаней (примерно 2,25 млрд долл.) в покупку и модернизацию сталелитейных заводов в центральной провинции Хэнань в рамках проекта по созданию производственной базы высокого класса.

Проект, возглавляемый Anyang Yongxing Special Steel Co Ltd, подразделением Shagang, базирующимся в провинции Хэнань, нацелен на годовой объем производства чугуна на уровне 4,94 млн тонн и объем производства стали на уровне 5,5 млн тонн после завершения, сообщила компания.

Там отказалась назвать потенциальные объекты приобретения по имени, но заявили, что в группу будут вовлечены частные предприятия в районе города Аньян. В настоящее время производственные мощности Anyang Yongxing составляют 1,85 млн тонн и 2,22 млн тонн, соответственно.

Пекин продвигает консолидацию в своей сталелитейной отрасли объемом более одного 1 млрд тонн, чтобы повысить конкурентоспособность крупных производителей и вывести из строя устаревшие производственные мощности. China Baowu Steel Group в этом году завершила несколько приобретений и поглощений по всей стране.

По данным Национального бюро статистики, в 2019 году Хэнань произвела 32,99 млн тонн нерафинированной стали.

МинПром по материалам Steelland

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