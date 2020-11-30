АМКР заплатил 11 млн грн за причиненный экологии вред

АМКР заплатил 11 млн грн за причиненный экологии вред

Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заплатил более 11 млн грн по итогам проверки Госэкоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу службы Андрея Малеваного.

Он уточнил, что 3-16 сентября ГЭИ провела проверку на предприятии и обнаружила, что оно осуществляет сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

"По результатам проверки мы рассчитали суммы убытков - сначала более чем 7 млн, а затем 4,1 млн грн. Обе суммы уплачены "Арселор Миттал Кривой Рог" добровольно. ГЭИ еще продолжает проверку соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами и спецводопользования", - отметил Малеваный.



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