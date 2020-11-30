АМКР заплатил 11 млн грн за причиненный экологии вред

Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" заплатил более 11 млн грн по итогам проверки Госэкоинспекции, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу службы Андрея Малеваного.



Он уточнил, что 3-16 сентября ГЭИ провела проверку на предприятии и обнаружила, что оно осуществляет сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.



"По результатам проверки мы рассчитали суммы убытков - сначала более чем 7 млн, а затем 4,1 млн грн. Обе суммы уплачены "Арселор Миттал Кривой Рог" добровольно. ГЭИ еще продолжает проверку соблюдения предприятием природоохранного законодательства в части обращения с отходами и спецводопользования", - отметил Малеваный.

