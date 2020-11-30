Японский стальной экспорт падает шестой месяц подряд

В течение октября 2020 года экспорт стали из Японии продемонстрировал спад 6 месяц подряд, составив 2,499 млн. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении - 12,8%, но к предыдущему месяцу показатели выросли на 0,2%, говорится в материалах японской федерации сталепроизводителей.



Экспорт горячекатаного широкополосного проката, в частности, сократился на 5,5% до 0,896 млн. тонн, толстого листа - на 31,3% до 0,176 млн. тонн, оцинкованного листа - на 5,5% до 0,143 млн. тонн, холоднокатаного широкополосного проката - на 13,5% до 0,126 млн. тонн.



За 10 месяцев 2020 года на экспорт было отправлено 27,141 млн. тонн продукции японских металлургических предприятий - на 4,1% меньше, чем в течение января-октября 2019 года. С начала финансового года (апрель-октябрь) объёмы снизились на 13,9% до 17,837 млн. тонн.