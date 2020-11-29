ГП “Пресса” получило землю в Киеве

ГП &ldquo;Пресса&rdquo; получило землю в Киеве

Государственное предприятие по распространению периодических изданий “Пресса” получило в постоянное пользование земучастки для эксплуатации и обслуживания административного здания на ул. Георгия Кирпы, 2-А в Соломенском районе столицы.

Об этом KV стало известно из распоряжения №1823 Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 17 ноября.

Отмечается, что переданы в постоянное пользование земельные участки площадью 0,0187 га и площадью 0,0584 га для эксплуатации и обслуживания административного здания на ул. Георгия Кирпы, 2-А из земель госсобственности за счет городских земель, не предоставленных в собственность или пользование.

Земля предоставлена в связи с принадлежностью административного здания госпредприятию “Пресса” на праве хозяйственного ведения (право хозяйственного ведения зарегистрировано в госреестре прав на недвижимое имущество 31 мая 2018 г.)

Справка: Право хозяйственного ведения – это право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, установленных законом или иными правовыми актами. 

Напомним, в ноябре с.г. на первых земельных торгах в Киеве за 3,439 млн гривен продан земельный участок площадью 0,18 га. Стартовая стоимость участка была 3,227 млн гривен. Участок находится рядом с офисом “Мироновского хлебопродукта” (“МХП”) и предназначен под строительство торгового центра (ТЦ) в точками общепита.

Фото: Google


Оксана Олейникова, КиевВласть

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