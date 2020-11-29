CБУ пресекла попытку поставки контрафактных запчастей к украинским вертолетам
Злоумышленники присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти 5 миллионов гривен.
Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ в нашей стране.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Организовали сделку должностные лица одного из государственных авиационных предприятий на Тернопольщине. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что для того, чтобы "прикрыть" сделку, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работах и ресурсном восстановлении.
Следствие установило, что похищенные авиазапчасти должны были поставляться для нужд отечественных авиакомпаний-эксплуатантов, использующих вертолетную технику при проведении агрохимических работ по всей Украине.
Злоумышленники присвоили авиационное имущество государственного предприятия почти на 5 миллионов гривен.
Во время обысков правоохранители изъяли незаконно отчужденное с госпредприятия авиационное имущество с технической документацией, фиктивные акты ремонтных работ и ресурсного обновления оборудования, а также документы финансово-хозяйственной отчетности, имеющие доказательственное значение.
Напомним, в январе СБУ разоблачила присвоение 32 миллионов гривен во время выполнения государственного оборонного заказа. Среди фигурантов дела был действующий сотрудник Минобороны. Оперативники установили, что в течение 2017-2019 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Министерством обороны общей стоимостью более 100 млн гривен. Один из контрактов предусматривал поставку устройств для систем боевых вертолетов. По предварительным подсчетам, сумма ущерба, нанесенного госбюджету, составляет более 32 млн гривен.