В Офисе президента спрогнозировали падение экономики Украины из-за COVID-19

Падение экономики Украины в 2020 году в связи с пандемией коронавируса будет не таким жестким, как прогнозировалось ранее - не более 5% по сравнению с предыдущим прогнозом в 7%.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

Она отметила, что сначала ожидался рост экономики на уровне 4%, но после начала пандемии его скорректировали до падения на 7%.

"Мы же за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это весьма существенно, потому что мы помним, когда 2 или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - сказала Ковалив.

Напомним, что Министерство финансов и Международный валютный фонд договорились об уменьшении дефицита государственного бюджета на 2021 год до 5,3%. На первое чтение депутатам предлагался дефицит в размере 6%.