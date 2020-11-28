На Закарпатье на контрабанде сигарет разоблачили пограничника и священника УПЦ МП

Злоумышленников застали на горячем, когда те же готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию.

На Закарпатье на контрабанде сигарет разоблачили пограничника и священника УПЦ МП
Фото: Держприкордонслужба

Государственная пограничная служба Украина разоблачила контрабанду табачных изделий в Румынию. К схеме были причастны пограничник и священнослужитель УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Злоумышленников, за которыми вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию. Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы", - говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба

Пилотом автожира оказался офицер Госпогранслужбы. Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно, причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области.

Фото: Госпогранслужба

Одним из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, имевшим характерные признаки алкогольного опьянения, оказался священнослужительм Московского патриархата.

Фото: Госпогранслужба

Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.

Фото: Госпогранслужба

Напомним, в августе на Закарпатье контрабандисты хотели перекинуть сигареты за границу с помощью катапульты. Сообщено о подозрении старшему офицеру Чопского пограничного отряда. По данным следствия, пограничник передал часть взятки - $4 тыс. - руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из ранее оговоренных $5 тыс.) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий.

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