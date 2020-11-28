На Закарпатье на контрабанде сигарет разоблачили пограничника и священника УПЦ МП
Злоумышленников застали на горячем, когда те же готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию.
Государственная пограничная служба Украина разоблачила контрабанду табачных изделий в Румынию. К схеме были причастны пограничник и священнослужитель УПЦ МП.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
"Злоумышленников, за которыми вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию. Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы", - говорится в сообщении.
Пилотом автожира оказался офицер Госпогранслужбы. Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно, причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области.
Одним из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, имевшим характерные признаки алкогольного опьянения, оказался священнослужительм Московского патриархата.
Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.
Напомним, в августе на Закарпатье контрабандисты хотели перекинуть сигареты за границу с помощью катапульты. Сообщено о подозрении старшему офицеру Чопского пограничного отряда. По данным следствия, пограничник передал часть взятки - $4 тыс. - руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из ранее оговоренных $5 тыс.) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий.