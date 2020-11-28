Верховный суд окончательно признал Ощадбанк владельцем ТМ "Сбербанк" на территории Украины
Рассмотрение дела длилось четыре года.
Кассационный суд Верховный суд окончательно подтвердил, что собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является Ощадбанк. Рассмотрение дела длилось более четырех лет.
Об этом сообщили на странице Верховного суда в Facebook.
ОАО "Сбербанк РоSSии" подал иск к Министерству экономики, торговли и сельского хозяйства и ОАО "Государственный Ощадбанк Украины" о признании недействительным свидетельства Украины на знак товаров и услуг "Сбербанк" по свидетельству Украины.
"Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк РоSSии" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Напомним, что в августе 2020 года Государственный Ощадбанк Украины сообщил о выигрыше дела касательно торговой марки "Сбербанк" по встречному иску Сбербанка РоSSии, рассмотрение которого длилось более четырех лет.
Представители Сбербанка РоSSии пытались убедить суд в том, что регистрация Сбербанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка РоSSии. Во время судебного разбирательства были проведены три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.
В конце концов апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанку РоSSии.
В начале 2016-го Ощадбанк подал в суд на Сбербанк (бывшее ОАО "Дочерний банк Сбербанка РоSSии") с иском о нарушении прав интеллектуальной собственности. Ощадбанк настаивает, что он является единственным законным владельцем торговой марки "Сбербанк" на территории Украины, поэтому переименование Сбербанка РоSSии было незаконным. В сентябре 2016-го Ощадбанк отстоял право на бренд "Сбербанк".
Сбербанк (ранее - банк НРБ) основан в 2001 году. 26 ноября 2015 года он сменил название со "Сбербанк РоSSии" на "Сбербанк".
Именно в ответ на основной иск Ощадбанка Сбербанком РоSSии был подан контриск, решенный 10 августа 2020 года в пользу Ощадбанка. Решение уже вступило в силу.