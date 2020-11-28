Австралия заработала на экспорте руды рекордные 10,9 млрд долл.

Австралия заработала на экспорте руды рекордные 10,9 млрд долл.

Как сообщает Yieh.com, согласно данным Австралийского статистического бюро, из-за высокого спроса стоимость экспорта железной руды из страны в октябре достигла рекордного уровня, достигнув 10,9 млрд долл.

Среди них экспорт в Китай составил 80% от общего объема экспорта железной руды Австралии, что намного превышает объемы экспорта Японии и Южной Кореи.

Возможности Бразилии по экспорту железной руды сокращаются после обрушения плотины Брумадинью в Вале в январе прошлого года, а рудник Симанду в Гвинее еще не добывает железную руду.

Таким образом, железная руда из региона Пилбара в Западной Австралии стала основным источником Китая.

МинПром по материалам МеталлТорг

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