Верховный Суд подтвердил правомерность выведения с рынка Астра Банка

Верховный суд 17 ноября во полном объеме удовлетворил кассационную жалобу Национального банка относительно правомерности решения по выведению Астра Банка с рынка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Верховный Суд подтвердил правомерность выведения с рынка Астра Банка
Фото: bank.gov.ua

Судебные хроники Астры

Кассационная жалоба была подана на решение Окружного административного суда города Киева от 26 апреля 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 19 сентября 2019 года. Именно этими решениями раньше признано противоправным и отменено решение НБУ об отнесении Астра Банка к категории проблемных и неплатежеспособных.

Верховный Суд, отменив судебные решения предыдущих инстанций и отказав в удовлетворении иска бывшего владельца банка, поставил точку в длительной судебной тяжбе, которая началась еще в 2015 году.

Кстати, Астра Банк является единственным банком, который был выведен с рынка путем его продажи компании-инвестору, а именно компании Agro Holdings (Ukraine) Limited, которая его докапитализировала. В дальнейшем банк вышел на рынок под новым брендом - Агропросперис Банк.

Судебные дела НБУ

Национальный банк отмечает, что законодательство определяет дискреционные полномочия Национального банка и именно Правление НБУ устанавливает факт совершения банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов банка.

«Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда высшей инстанции. Суд исчерпывающе и всесторонне исследовал материалы дела, которые беспрекословно подтверждают законность решений Национального банка, поскольку от этого зависит эффективная работа банковской системы, финансовая стабильность и инвестиционная привлекательность страны», - отметили в Нацбанке.

Справочно

Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отнесении ОАО «Астра Банк» к категории неплатежеспособных. Главным принципом такого решения был факт осуществления банком рисковой деятельности, а именно: установлено, что в банке существует концентрация средств в Дельта Банке, который в то время уже был отнесен к категории проблемных, в сумме 163,8 млн грн, или 91, 2% активов Астра Банка. Это стало бесспорным признаком рисковой деятельности банка, что угрожает интересам вкладчиков и кредиторов банка. В связи с этим Национальный банк отнес Астра Банк к категории проблемных.

Астра Банк не предложил никаких действенных мер по восстановлению ликвидности и приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства. Это является свидетельством обоснованности принятия Национальным банком решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных до истечения 180 дней после отнесения его к категории проблемных.

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