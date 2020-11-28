В Броварах увеличили финансирование онкоболных, срезав зарплату городскому футбольный клубу

В Броварах увеличили финансирование онкоболных, срезав зарплату городскому футбольный клубу

Депутаты горсовета Броваров (Киевская обл.) увеличили на 750 тыс. гривен финансирование программы по обеспечению льготных категорий населения лекарственными средствами за счет сокращения зарплаты коллектива коммунального предприятия (КП) “Городской футбольный клуб”.

Об этом KVстало известно из сообщения на сайте “Трибуна Бровари”.

26 ноября во время заседания восемьдесят седьмой внеочередной сессии Броварского городского совета депутаты добавили 750 тыс. гривен на программу по обеспечению льготных категорий населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями на 2020 год. 

Как отметил ранее руководитель первичной медицины Броваров Игорь Кравцов, все выделенные средства по этой статье расходов пойдут на лекарства и медизделия для онкобольных.

Во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета руководитель первичной медицины Броваров Игорь Кравцов просил выделить на эти цели 1 млн гривен. Однако предлагаемое финансирование урезали.

Как отметила представительница финансового управления горсовета Наталья Крипак, добавить в запланированным 400 тыс. гривен возможно лишь 350 тыс., то есть в целом – 750 тыс гривен.

Перед принятием окончательного финансового проекта решения избранники “завалили” проект выделения 350 тыс. гривен на зарплаты коллектива КП “Городской футбольный клуб” (*). Им не хватило одного голоса, именно эти деньги и перераспределили на лекарства онкобольным.

Как сообщала ранее KV, Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации (КГГА) почти на 100 млн гривен закупил препараты для онкологических больных – таблетки и концентраты для инфузий. Лекарства будут поставлять на протяжении года лечебным учреждениям Киева.

* КП "МФК" БРОВАРИ" (Код ЄДРПОУ: 43225268 ) 

Фото: "Погляд"


Игорь Константинов, КиевВласть

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