Руководителей Национальной академии аграрных наук Украины уличили в хищении имущества
Полицейские зафиксировали также растрату земельных угодий, находившихся в ведении учреждений НААН Украины.
Правоохранители уличили руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды.
Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.
"Следователи Нацполиции начали уголовные производства по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что должностные лица академии и ее подразделений наладили коррупционные схемы.
"В частности, руководители заключали с коммерческими структурами убыточные договоры о совместной деятельности. Так, аграрии документально снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между собой и должностными лицами НААН. В коррупционные схемы входила и сдача в аренду земельных участков по заниженным ценам. А их в ведомстве академии - 480 тысяч гектаров", - отмечают в полиции.
Также полицейские зафиксировали растрату земельных угодий и имущества, находящегося в ведении учреждений НААН Украины. К тому же злоумышленники неправомерно тратили средства, выделенные на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.
За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.
Напомним, накануне в здании президиума Национальной академии аграрных наук в центре Киева провели обыски и обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.