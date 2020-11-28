Руководителей Национальной академии аграрных наук Украины уличили в хищении имущества

Правоохранители уличили руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"Следователи Нацполиции начали уголовные производства по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что должностные лица академии и ее подразделений наладили коррупционные схемы.

"В частности, руководители заключали с коммерческими структурами убыточные договоры о совместной деятельности. Так, аграрии документально снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между собой и должностными лицами НААН. В коррупционные схемы входила и сдача в аренду земельных участков по заниженным ценам. А их в ведомстве академии - 480 тысяч гектаров", - отмечают в полиции.

Также полицейские зафиксировали растрату земельных угодий и имущества, находящегося в ведении учреждений НААН Украины. К тому же злоумышленники неправомерно тратили средства, выделенные на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.

За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.