Коболев сообщил о первых шагах Украины по добыче природного газа в Черном море

Они будут "зависеть, в том числе, от фактора роSSийского морского флота, присутствующего в Черном море".

Первым шагом "Нафтогаза" в разработке и добыче природного газа с шельфовых месторождений в Черном море станет изучение документов. При дальнейшем планировании необходимо будет учитывать угрозу со стороны Черноморского флота РоSSии.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"На первых шагах нам нужно оформить бумаги, потому что то, что приняло правительство, - это фактически разрешение для того, чтобы государственные органы предоставили дальнейшие документы Нафтогазу для работы на шельфе в формате изучения. И первый шаг, который мы планируем, - мы планируем изучение. Это будет зависеть, в том числе, от фактора роSSийского морского флота, который присутствует в Черном море и который активно мешал нам предпринимать какие-либо действия. Надо учесть этот аспект риска и найти путь, каким образом его минимизировать", - сказал Коболев.

По его словам, дальнейшие планы глава "Нафтогаза" пока не может комментировать.

"Единственное, что хочу сказать, - что решение правительства о передаче этого права именно Нафтогазу я считаю на данном этапе времени единственным правильным и единственно возможным. Потому что, как показали попытки проводить конкурс, крупные международные компании на него просто не желают приходить, пока эти риски и неопределенности не будут сняты", - добавил он.

Как сообщалось, правительство предоставило "Нафтогазу Украины" право на освоение Черноморского шельфа без конкурса. По словам Коболева, крупнейшие ресурсы газа Украине сосредоточены именно на шельфе - 1-2 трлн куб. м. Глава правления НАК заявил, что компания в 2021 году, через несколько месяцев после того, как получит лицензию, готова начать сейсмику.

Он назвал это шансом, которого Украина ждала последние 10 лет: "серьезная государственная компания готова инвестировать собственные средства в энергонезависимость и привлекать реального иностранного инвестора-партнера для разработки". Сейчас никто достоверно не знает, где именно находятся запасы газа, насколько сложно и дорого будет поднять его на поверхность.

Напомним, в 2012 году Украина провела конкурс на заключение соглашения о разделе продукции со Скифского участка на шельфе Черного моря, его победителем стал консорциум во главе с ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрийская OMV в лице румынской "дочки" Petrom (15%) и НАК "Надра Украины" (10%).

Добыча так и не началась из-за роSSийской оккупации Крыма.

В марте 2019-го Кабинет Министров решил объявить конкурс на заключение договора соглашения о разделе продукции (СРП) по разработке нефтегазоносного участка на шельфе Черного моря.