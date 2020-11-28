Оператор ГТС не конфликтует с Газпромом

Украина работает по европейским принципам даже с "Газпромом", за год с роSSийской компанией не было никаких конфликтов, заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.



"У нас уже есть очень большой успех по внедрению межоператорских соглашений с нашими партнерами, с Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой, Румынией, а также с РоSSийской Федерацией мы работаем по общеевропейским принципам. Это была очень сложная работа, чтобы договориться, во-первых, с «Газпромом», работать по европейским принципам", — сказал С.Макогон.



По его словам, в течении этого года Оператор ГТС показал, что может функционировать как независимый европейский оператор.



"Показательный элемент нашей успешной работы в этом году — это то, что не было никаких конфликтов с "Газпромом", никаких обвинений, что где-то газ делся и т.д.», — добавил он.



