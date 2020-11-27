Картину Бэнкси из коллекции сына гитариста Rolling Stones продали с аукциона за 170 тыс. евро

"Птица с гранатой" создана в 2002 году.

Картину Бэнкси из коллекции сына гитариста Rolling Stones продали с аукциона за 170 тыс. евро
Фото: twitter.com/Hessinksauction

Картина "Птица с гранатой" уличного художника Бэнкси ушла с молотка в Нидерландах за 170 тыс. евро (202 500 долларов).

Произведение, созданное в 2002 году, приобрел нидерландский коллекционер, сообщает dpa international.

Картина была в частной коллекции Джейми Вуда, сына легендарного гитариста Rolling Stones Рона Вуда, сообщает аукционный дом Hessink's в Зволле.

На картине изображена птица с ручной гранатой, свисающей из клюва.

Личность Бэнкси остается загадкой. Известно, что андерграундный творец граффити, политический активист и режиссер родом из Бристоля на юго-западе Англии. Он приехал в Лондон в конце 1990-х. По самым распространенным версиям, его настоящее имя - Роберт или Робин Бэнкс.

Граффити Бэнкси, появляющиеся на улицах, оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.

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