Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса

Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса

Ведущая японская металлургическая компания Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на своих предприятиях, реагируя на растущий спрос со стороны потребителей стальной продукции внутри страны и за рубежом.

Как заявляет компания, потребление восстанавливается быстрее, чем ожидалось, особенно, в автомобилестроении. В связи с этим компания планирует во второй половине текущего финансового года (октябрь-март) довести среднюю загрузку мощностей до 80% против 60-70% в апреле-сентябре.

На заводе Kimitsu в районе Токио, входящем в состав производственного комплекса East Japan Works, компания возобновила выплавку чугуна на доменной печи № 2 объемом 4500 куб. м, которая была остановлена в середине июня. Ее запуск может дать прибавку более 3 млн т чугуна в годовом эквиваленте.

Кроме того, на заводе Muroran Works на острове Хоккайдо после капитального ремонта была запущена единственная на этом предприятии доменная печь, объем которой в ходе модернизации был увеличен до 3014 куб. м. На Muroran выпускается сортовой прокат из легированных и специальных сталей, который сейчас пользуется большим спросом в автопроме.

Таким образом, из 14 доменных печей Nippon Steel сейчас функционируют 11. По мнению японских источников, следующей может быть возвращена в строй печь на заводе Kashima, который имеет в основном экспортную направленность.

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