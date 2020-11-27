Падение биткоина возможно до $14 тысяч — Амстердамская фондовая биржа

За последние сутки (26-27.11.2020) первая криптовалюта подешевела более чем на 10% – до $17 тыс. Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе уверен, что снижение цены биткоина продолжится, но оно может смениться на рост при выполнении одного условия. Об этом эксперт пишет на cointelegraph.com.

Фото: mycrypter.com

Динамика биткоина

Курс биткоина за сутки упал более чем на $2 тыс., по ходу дня снижаясь до $16,4 тыс. Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе предупредил, что криптовалюта может продолжить дешеветь, так как ее цена опустилась ниже уровня поддержки в $18,5 тыс.

Ближайшая цель для биткоина находится в диапазоне $15,8-16,3 тыс., считает эксперт. Он назвал это ключевым уровнем поддержки. До тех пор, пока цена будет оставаться выше этого уровня, можно рассчитывать на возобновление роста. Если уровень будет снижен, вероятно падение курса до $13,8-14,2 тыс., прогнозирует эксперт.

Что происходит с биткоином

В 2020 году курс биткоина вырос почти на 150%. С марта, когда цена актива опускалась до локального минимума в $3800, стоимость криптовалюты повысилась на 374%, до текущих оценок около $18 тыс.

На «Минфине» значение биткоина в интерактивной таблице криптовалют также фиксирует его падение до $16 930.

Что будет с другими криптовалютами

Вместе с биткоином будет снижаться и весь рынок криптовалют — его капитализация может упасть с $500 млрд до $400 млрд, где сформировался глобальный уровень поддержки, считает аналитик. После достижения этого уровня рынок должен развернуться к восходящему тренду и направиться к новым максимумам. Если же этого не произойдет, падение может продолжиться до уровня в $275 млрд, спрогнозировал ван де Поппе.

Напомним

25 ноября о риске снижения цены биткоина предупредил генеральный директор фонда BKCM LLC Брайан Келли.

Вчера, 26 ноября, уверенность в будущем росте стоимости биткоина выразил автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Он заявил, что «биткоин улетит на луну» и призвал покупать криптовалюту, а также золото и серебро, пояснив, что для этих активов наступают «великие времена».